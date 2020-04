WOON.LIVIOS Gesponsorde inhoud Stijlvol zwart in je badkamer Aangeboden door X2O

09 april 2020

14u23 0 WOON. Zwart is hét kleuraccent bij uitstek voor je badkamer. Er zijn heel wat mogelijkheden om zwart stijlvol op te nemen in je badkamerontwerp. Je kan dit heel subtiel aanpakken of net heel uitgesproken. We overlopen enkele opties.

BADKAMERMEUBELEN MET PIT

Het inrichten van een nieuwe badkamer begint bij je badkamermeubel. Kies je voor een badkamermeubel in zwarte lak of zwarte eik? Of ga subtieler te werk en plaats een zwart granieten wastafelblad op een wit of houten badkamermeubel. Onder je meubel kan je zwarte frames plaatsen voor een verfijnd accent. Ook voor de spiegel kan je opteren voor een subtiele zwarte aluminium rand.

ZWARTE KRANEN

Denk zowel bij een grondige renovatie als bij het opfrissen van je badkamer zonder breekwerk eens aan zwarte kranen. Het vervangen van de oude kranen door zwarte exemplaren zal je badkamer ineens een compleet nieuwe look geven. Het aanbod zwarte kranen is erg uitgebreid en reikt van wastafelkranen, over douche- en badkranen tot keukenkranen en kraantjes voor de toiletruimte. Zo creëer je meteen een mooi geheel.

BLACK BEAUTY IN DE DOUCHE

Maak je badkamer compleet met een zwart framed doucheglas of zwarte doucheprofielen. Zo haal je een unieke eyecatcher in huis. Combineer dit met zwart kraanwerk voor maximaal effect. Zwart kraanwerk en zwarte doucheprofielen komen het best tot hun recht op een lichte ondergrond. Een prachtige afwerking krijg je bijvoorbeeld met wandpanelen en een douchebak uit Calacatta marmer, met zijn typerende donkere aders.

HET KLEINSTE KAMERTJE

Maak ook van je toiletruimte een zwarte parel. Kies voor zwarte tegels of voor zwarte details, zoals zwarte kranen én een zwart toilet. Het kleinste kamertje is de ideale ruimte om eens lekker gek te doen en je creativiteit te laten gaan.

