Stijgende energieprijzen: aan welke energienormen moet een huurwoning voldoen? En welke ingrepen kan je als huurder zélf uitvoeren?

LiviosEnergie-experten manen ons aan om onze woning energiezuiniger te maken. Dat kan door goed te isoleren, te investeren in hoogrendementsbeglazing of in een zuiniger verwarmingssysteem. Maar die maatregelen zijn voor huurders niet zo evident, want het gaat niet om hun eigen woning. Hoe ver kan of mag je gaan als huurder? En kan je eisen dat je verhuurder de huurwoning energiezuiniger maakt? Bouwsite Livios weet raad.