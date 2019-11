Sticker vervangt verfstaal bij het vinden van de juiste kleur Bjorn Cocquyt

13u40 1 Woon. Als je gaat schilderen, kun je vooraf met verfstalen in kleine potjes checken of je wel de juiste kleurkeuze maakt. Voortaan wordt dat nog makkelijker met de stickerstalen die Colora ontwikkelde voor de verven van Boss.

Je kleeft en herkleeft de stickers met een A4-formaat om het even waar, om het effect van het licht te zien en om te kijken of de kleur werkt in jouw interieur. En dat zonder sporen achter te laten op de muur. De stickers zijn goedkoper dan verfstalen want ze kosten amper 1 euro per stuk.

Het is ongetwijfeld slechts een kwestie van tijd voor andere merken met gelijkaardige stickers op de markt komen.