Sterrenchef deelt zijn tips voor de ideale keukeninrichting Redactie

17 januari 2020

11u00

Bron: Livios 1 Livios Vlakbij het historische stadscentrum van Tongeren ligt sterrenrestaurant Altermezzo. In de potten roert Jo Grootaers, door Gault&Millau en Michelin uitgeroepen tot Beste Jonge Chef. Maar hoe ziet de ideale keuken van deze sterrenkok eruit? En welk toestel kan hij niet meer missen? Vlakbij het historische stadscentrum van Tongeren ligt sterrenrestaurant Altermezzo. In de potten roert Jo Grootaers, door Gault&Millau en Michelin uitgeroepen tot Beste Jonge Chef. Maar hoe ziet de ideale keuken van deze sterrenkok eruit? En welk toestel kan hij niet meer missen? Bouwsite Livios zocht het uit.

Hoe de ideale keuken er volgens kok Jo Grootaers uitziet? “Niet te groot en niet te klein. Ik hou van een compacte keuken waar alles mooi bij elkaar ligt. Een keukeneiland werkt ook gemakkelijk.” Geen idee welke afmetingen jouw ideale keuken best heeft? Hou vooral rekening met deze factoren.

Oven onmisbaar

Je vindt vandaag een enorm aanbod aan keukentoestellen. Maar welke toestellen zijn voor de chef echt onmisbaar in zijn keuken? “Een goede oven vind ik het allerbelangrijkste. En natuurlijk ook een degelijke kookplaat. Ik kook graag op zowel gas als inductie, maar voor een keramische kookplaat zou ik zelf nooit kiezen.”

Warmtebestendig werkblad

Ook qua type werkblad heeft Jo Grootaers een duidelijke voorkeur: “Een warmtebestendig werkblad is echt een must. Zoals graniet bijvoorbeeld. Daarop kan ik probleemloos mijn potten en pannen zetten als ze rechtstreeks van het vuur komen. Zonder dat dit schade aanbrengt aan het werkblad.”

Snelle gerechten

Na lange dagen in de professionele keuken bij Altermezzo vragen we ons af wat de chef thuis graag klaarmaakt. “Als we thuis koken, wat niet zo vaak gebeurt, dan is het voornamelijk comfort food. Dingen die vrij snel klaar zijn zoals spaghetti.”

Tip: Wil je je keuken nieuw even inblazen? Vraag je gratis renovatiemagazine aan boordevol nuttige keukentips en info.

Lees ook op Livios.be:

Zo richt je de verschillende zones van je keuken praktisch in

Keukenkasten: zo maak de juiste keuze

De 6 grootste keukenfouten: trap niet in deze valkuilen

Bron: Livios