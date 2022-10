Sterke daling van kredietaanvragen deze zomer

In de maand juli waren er in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar volgens Immotheker Finotheker 15 procent tot 47 procent minder leenaanvragen en dus minder kopers in de markt. “Dat vraagt enige nuance: in 2021 kwamen we net uit de volle coronapandemie en hadden we een historisch lage rente. 2020 was het jaar van de lockdowns, 2019 was het laatste jaar dat kopers nog konden genieten van de woonbonus in Vlaanderen. Daarom moet je teruggaan tot 2018 voor een goed referentiejaar. Als je de eerste zeven maanden van 2018 vergelijkt met die van dit jaar, zie je dat het aantal hypothecaire leningen voor de aankoop van een woning onder de registratierechten is teruggelopen met 19 procent, voor een nieuwbouw met 13,3 procent, voor een aankoop met verbouwingen met 35,7 procent en voor verbouwingen tout court met 21,7 procent.”