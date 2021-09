Stel je verfklus niet langer uit: forse prijsstijgingen verwacht

LiviosDat bouwen en renoveren de afgelopen maanden fors duurder is geworden, heb je ongetwijfeld al gehoord. Dat komt door de wereldwijde schaarste aan bepaalde grondstoffen. Nu zet die prijsstijging zich ook door voor verfproducten. Heb je een dringende verfklus op je lijstje staan? Dan maak je daar best zo snel mogelijk werk van met deze tips van bouwsite Livios .

Van primer tot eindlaag

Met verwachte prijsstijgingen tot zelfs midden volgend jaar, stel je je verfproject best niet meer uit. Van zodra je het voorbereidende werk achter de rug hebt, kan je aan de echte verfwerken beginnen. Voor een goed eindresultaat moet je een volledig verfsysteem aanbrengen. De grondlaag of primer dringt diep in het oppervlak door en garandeert een optimale hechting. De tussenlaag of voorlak is een goed dekkende laag in een tint aangepast aan de kleur van de eindlaag. Deze eindlaag geeft het oppervlak zijn definitieve kleur en beschermt het. De drie lagen bestaan niet altijd uit drie verschillende verfsoorten. Bij het éénpotsysteem bestaat de opbouw van het verfsysteem uit één en hetzelfde product.

Tip: Ga je je huis verven? Lees hier welke voorbereiding je moet treffen.

Vergeet niet te roeren

Roer de verf altijd goed op, ook tijdens het verven.

Als je met de borstel schildert, begin dan met de bovenste strook over de hele breedte van links naar rechts. Daarna schilder je een volgende strook eronder van rechts naar links. Hiervoor verdeel je de verf in kleine verticale banen en ga je er onmiddellijk weer over in horizontale richting. Druk daarbij goed aan. Ten slotte ga je er nog een keer over van onder naar boven, zonder al te zeer aan te drukken. Strijk een teveel aan verf af aan de rand.

Gebruik je een rol? Breng de verf dan eerst in verticale banen aan zonder fel te drukken. Vervolgens beweeg je de rol horizontaal. Eindig in verticale richting, van onder naar boven.

Tip: Borstel of rol gebruiken? Lees hier hoe je de keuze maakt.

Werk in één keer af

Het mooiste resultaat heb je bij zowel een rol als borstel als je een oppervlak in één keer kan afwerken. Aanzetten blijven zichtbaar. Doop je borstel of rol ook nooit volledig in de pot. Werk ook nooit bij tijdens het drogen. Meer tips over de juiste verftechniek? Maak zeker deze fouten niet.

Solventverf

Omdat solventverven minder snel opdrogen, verf je het best door eerst een op- en neerwaartse beweging te maken met de borstel, nadien zijwaarts te borstelen om ten slotte te eindigen in opwaartse richting. Breng de verf niet te overdadig aan om lopers te vermijden.

Waterverf

Waterhoudende verven laten zich makkelijk aanbrengen, wat je soms de neiging geeft om de verf te dun uit te strijken. Dat is nadelig voor de vloeiing. Breng waterhoudende verf altijd ruim aan. Strijk de verf kort op en licht na, bij voorkeur met een langharige borstel.

Hoogglans? Check de ondergrond

Hoogglanzend en mat zijn de twee uiterste gradaties van glans, satijnglans (of halfmat) ligt ertussenin. Hoogglans is beter bestand tegen vuil en water en makkelijk afwasbaar. Nadeel is dat je hiermee eventuele oneffenheden extra ‘in de verf’ zet. De ondergrond moet dus zeker grondig voorbereid zijn. Matte verf accentueert oneffenheden niet, maar is minder bestand tegen vuil. Verffabrikanten bieden ook matte verven aan die afwasbaar zijn.

Solentverf, waterverf of hoogglans? Kijk hier na welke verf je best voor jouw klus gebruikt.

Bron: Livios