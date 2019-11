Steeds meer jongeren blijven thuis wonen: zoveel sparen ze ermee uit Redactie

27 november 2019

11u00

Bron: Livios 2 Livios Steeds meer jongeren kiezen ervoor om ondanks een diploma en eerste job toch bij mama en papa te blijven wonen. Dat is niet alleen handig voor de was en de plas, het scheelt ook een flinke duit in de portemonnee. Voor wie alleen woont bedraagt de maandelijkse kost minstens 1.344 euro. Voor wie bij zijn ouders woont daalt het budget tot 628 euro. Steeds meer jongeren kiezen ervoor om ondanks een diploma en eerste job toch bij mama en papa te blijven wonen. Dat is niet alleen handig voor de was en de plas, het scheelt ook een flinke duit in de portemonnee. Voor wie alleen woont bedraagt de maandelijkse kost minstens 1.344 euro. Voor wie bij zijn ouders woont daalt het budget tot 628 euro. Bouwsite Livios legt uit waar het verschil zit.

De was en de plas die voor jou wordt gedaan is natuurlijk mooi meegenomen maar de extra spaarcenten op de rekening geven vaak de doorslag. Het Centrum voor budgetadvies en -onderzoek (CEBUD) becijferde dat jongeren die bij hun ouders wonen maandelijks 716 euro minder kosten hebben dan leeftijdsgenoten die een woning huren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer jongeren langer bij hun ouders blijven. Uit cijfers van Stabel blijkt dat in de leeftijdscategorie van 25 tot 29 jaar 28 procent bij mama en papa woont. In 2011 was dat nog 24 procent.

Wie nog in zijn ouderlijk huis woont, bespaart dan ook 716 euro per maand in vergelijking met jongeren die alleen wonen, becijferde de hogeschool Thomas More. “De minimaal noodzakelijke uitgaven per maand voor een Vlaamse jongvolwassene die een woning huurt, bedragen 1.344 euro per maand. Als hij daarentegen bij zijn ouders blijft inwonen en zo heel wat vaste kosten kan delen, vermindert het budget tot 628 euro”, zegt onderzoekster Ilse Cornelis van CEBUD. Lees hier waarom huren toch voordelen heeft.

Samenwonen als tussenoplossing

Voor wie samen met een vriend(in) of partner iets huurt en de kosten deelt, bedragen de maandelijkse kosten minimum 884 euro. Dit neemt het CEBUD als referentiebudget, het inkomen dat nodig is om volwaardig aan de maatschappij deel te nemen. “De werkelijke kosten liggen voor de meeste jongeren hoger. Een van de bepalende factoren voor de uitgaven is het beschikbaar inkomen”, zegt Cornelis.

340 euro faire bijdrage voor nestklevers

Hoeveel inwonende jongeren, zodra ze een job hebben, bijdragen aan hun ouders verschilt van gezin tot gezin. Wie helemaal niets hoeft te betalen, kan maandelijks 1.344 euro besparen in vergelijking met wie onder eigen dak woont. In de meeste gezinnen staan inwonende kinderen in voor hun ‘eigen’ kosten die minimum 289 euro bedragen. Denk aan kledij, vakanties, uitgaan, (openbaar) vervoer … Deze kosten blijven gelijk ongeacht of de jongere alleen of bij zijn ouders woont.

De overige 339 euro aan kosten voor een nestklever houden verband met kost en inwoon (eten, energie, internet …). “Als ouders hun kinderen willen laten bijdragen voor kost en inwoon, dan is zo’n 340 euro een faire bijdrage”, meent Cornelis. “Uiteraard op voorwaarde dat de jongere een inkomen heeft dat hem dat toelaat.”

