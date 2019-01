Steeds jongere eigenaars kopen samen tweede verblijf in Spanje Björn Cocquyt

28 januari 2019

18u30 1 WOON. Steeds meer jonge mensen kopen een tweede verblijf aan de Spaanse kust. Dat ze niet over eigen middelen beschikken, is niet erg, want door de lage rente is lenen heel aantrekkelijk. Ook samen kopen is vandaag heel gewoon.

“56 procent van de mensen die vorig jaar bij ons een villa of een appartement kochten, waren tussen de 25 en 45 jaar oud. Vroeger had je pas als senior een tweede verblijf en bovendien deed je de aankoop alleen. Vandaag zien we dat er samen wordt geïnvesteerd, met zussen, broers of vrienden”, vertelt Leen Vermeulen van Hip Estates, een immokantoor dat gespecialiseerd is in vastgoed aan de Costa Blanca en Costa Calida.

Zowat alle jonge eigenaars lenen om hun Spaanse droom te kunnen verwezenlijken. “82 procent ziet een tweede verblijf als een investering en belegging. Zo’n 84 procent gaat een lening aan, omwille van de lage rente. Ze beschouwen het als een interessante spaarformule en kunnen op die manier ook zelf genieten van een zonvakantie.”

De grote interesse van de jongere generaties heeft volgens Vermeulen ook te maken met het feit dat Spanje niet langer louter en alleen goed is als zonvakantie. “De Spaanse kuststreek heeft zich ontwikkeld tot een mix van mooie stranden, bruisende steden en een luxueus vrijetijdsaanbod, waaronder prachtige golfterreinen. Dat spreekt jonge mensen aan.”