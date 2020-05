Ecopots Gesponsorde inhoud Stadsterras, koertje of mini balkon? Met deze tips maak je elk terras gezellig Aangeboden door Ecopots

20 mei 2020

07u00 0

Deze zomer gaan we met z’n allen meer tijd op ons eigen terras doorbrengen dan andere jaren. Geen beter moment om je stadsterras, koertje of balkon van een nieuwe look te voorzien, toch? Want met de juiste tips straalt jouw outdoor chillplek meer gezelligheid uit dan eender welk caféterrasje.

1. Go green, en hou je vooral niet in

Planten zijn hipper dan ooit, en met reden. Ze brengen elke setting tot leven en halen de natuur in huis. Of je nu een balkon in de stad hebt of je terras in de tuin extra wilt aankleden, wat extra groen is altijd een goed idee.

Schik enkele stijlvolle bloempotten naast elkaar en vul die met de mooiste planten, kruiden of bloemen. Heb je wat meer ruimte, maak dan een statement met een grote palm of zelfs een compact boompje in een vorstbestendige pot: gegarandeerd eyecatcher-effect! Wil je het jezelf makkelijk maken, kies dan voor een bloempot met wieltjes onder zodat je ‘m makkelijk kan verplaatsen. Wij zijn helemaal weg van de ruime Amsterdam Wheels van Ecopots, maar ook een onderschotel met mooi weggestopte wieltjes is ideaal.

2. Maak het gezellig met textiel

Zachte kussens in accentkleuren, warme plaids en dekens voor frisse avonden of een outdoor vloerkleed dat het geheel samenbindt. Met de juiste stoffen voeg je een gezellige touch toe aan elk terras. Combineer warme kleuren voor een tropisch effect of hou het modern en minimal met grijs en beige.

3. Decoreer met mini bloempotjes

Wanneer je geen plek hebt voor grote planten, dan zijn kleine bloempotten een ideaal alternatief. Je kan ze namelijk neerzetten waar je maar wilt. Denk aan een klein bloempje op de eettafel, leuke vetplantjes op een bijzettafel, of een setje van drie miniplanten op de grond. Ook cactussen stralen in kleine bloempotjes!

Tip: bloempotten die geschikt zijn voor zowel binnen als buiten, zijn altijd een slimme aankoop. Wanneer de dagen dan korter en kouder worden, neem je ze zo mee naar binnen. Kies daarom potten die niet alleen buiten mooi staan, maar die ook in je interieur tot hun recht komen.

4. Voeg sfeer toe met licht

De juiste verlichting doet wonderen voor de sfeer. Een leuke tafellamp op zonne-energie of mooie outdoor kaarsen tillen de knusheid op terras zo de hoogte in. Een lampjesslinger aan het hek of de balustrade maakt het plaatje helemaal af.

5. Benut de ruimte optimaal met hangende planten

Niet alleen avontuurlijk, ook handig als je beperkte ruimte hebt: hangplanten! Hang enkele plantenschotels op aan je afdak of bevestig muurbloempotten zoals de Ecopots Manhattan aan hekken en wanden. Creëer zo een groene muur of verbind slierende planten voor een waar jungle-effect.

Klaar om je terras in te kleden? Samen met Ecopots geven we 25 groenliefhebbers de kans om een make-over voor hun terras ter waarde van € 750 euro te winnen! Je kan hier deelnemen aan de wedstrijd. Veel succes!