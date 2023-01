Staat jouw droomhuis in overstromingsgebied? Geopunt lanceert vernieuwde website met alle gegevens en kaarten van de Vlaamse overheid

Staat jouw (droom)huis in overstromingsgebied of geldt er een recht van voorkoop? Door wie? En hoe zag de locatie er eeuwen geleden uit? Alle gegevens en kaarten van de Vlaamse overheid vind je op Geopunt.be, dat vandaag zijn totaal vernieuwde website lanceert. “Nu kan je ze ook vanop jouw gsm raadplegen”, geeft productowner Laura D’heer van Digitaal Vlaanderen mee. Met haar ontdekken we wat allemaal mogelijk is op de nieuwe site.

“Geopunt bestaat inmiddels al tien jaar en de technologie waarmee de website opgebouwd werd, was dan ook verouderd”, legt Laura uit. “Ons team heeft nu dus een volledig nieuwe website opgebouwd waarin alle geo-data van de Vlaamse overheid – dat zijn er honderden – gebundeld worden. Zo ook authentieke bronnen, die andere overheden verplicht zijn om te gebruiken in hun werkprocessen.”

De handige structuur is gebleven: met kaarten waaraan je lagen kan toevoegen om bijvoorbeeld de scholen of sportinfrastructuur aan toe te voegen of een eeuwenoude kaart op te projecteren. “De historische kaarten maken al jaren deel uit van Geopunt. De oudste is de Fricx-kaart, een verzameling topografische kaarten van de zuidelijke Nederlanden die in 1712 gepubliceerd werden. Daarnaast geven de Masse-, Villaret- en Ferraris-kaarten een beeld van Vlaanderen in de 18de eeuw. Nadien volgen de Atlas der Buurtwegen, de Vandermaelenkaart en ook de Popp-kaart. Dankzij ‘Het Verhaal van Vlaanderen’ met Tom Waes zien we een toenemende interesse in deze informatie.”

Volledig scherm De algemene overzichtskaart van Geopunt. © rv/Digitaal Vlaanderen

“Archeologen en geschiedkundigen gebruiken deze kaarten voor hun prospectie. Ze combineren ze met het ruime aanbod aan luchtfoto’s en het Digitaal Hoogtemodel voor Vlaanderen. Ook leraars aardrijkskunde zijn fan”, vertelt Laura enthousiast. “En we hebben rekening gehouden met wat gebruikers hadden aangegeven dat beter kon.” Waar vroeger op het eerste gezicht niet zo duidelijk was wat Geopunt nu eigenlijk juist was, is dat nu verholpen door duidelijk de huisstijl van de Vlaamse overheid over te nemen.

Volledig scherm Met een klik tover je luchtfoto's of oude kaarten tevoorschijn. © rv/Digitaal Vlaanderen

Het gebruiksgemak is ook vergroot. Laura demonstreert het principe. Op een basiskaart zoomt ze in op een perceel waarna ze via de zoekbalk links op zoek gaat naar meer informatie om aan de kaart toe te voegen. Maar ook rechts kun je via een openklapbaar menu dieper de kaart in duiken, bijvoorbeeld om te kijken of een jager jouw perceel toegevoegd heeft aan zijn jachtterrein. Om na te gaan of er een recht van voorkoop bestaat voor het perceel dat jij wil kopen of verkopen. Of om datzelfde perceel terug te katapulteren in de tijd, naar een oude historische kaart. “Er zijn meer dan 700 lagen die je over de kaarten kan leggen.” Door de transparantie aan te passen op een balkje, kan je ervoor zorgen dat je het perceel waarover je informatie wil, toch nog zichtbaar blijft. Of je kan kaarten met het oogje onzichtbaar maken.

Volledig scherm In de zijbalken kun je zoeken naar kaarten of foto's die je als laag over de basiskaart kan leggen. © rv/Digitaal Vlaanderen

Je kan ook afstanden en oppervlaktes meten, je kan op de kaarten tekenen en ze dan zo doorsturen naar anderen. “Lokale besturen kunnen bijvoorbeeld zo ook op hun website duidelijk maken wat er bijvoorbeeld bij werken gepland is.” Over de gebruiksvriendelijkheid is gewaakt, daarnaast leggen instructievideo’s - die je bij ‘Aan de slag’ vindt - uit hoe een en ander werkt.

“Vanaf vandaag staat er ook een nieuwe luchtfoto online, een zomervlucht met opnamedatum 2021”, geeft Laura nog mee. En er is nog meer informatie op komst. “De volgende maanden komt er nog een wintervlucht met opnamedatum 2022 bij, nieuwe historische kaarten, brandweerzones...”

Volledig scherm Geopunt is nu ook mobiel toegankelijk © rv/Digitaal Vlaanderen

Geopunt is al handig gebleken, recent nog toen uit hun kaarten bleek dat onder andere tuinen, een school en een begraafplaats als jachtterrein waren ingekleurd. Dergelijke informatie die vroeger alleen via het loket van een gemeentebestuur kon worden ingekeken, kan nu eenvoudig digitaal geconstrueerd worden. Zodat een procedure kan opgestart worden om fouten recht te zetten.

Meer informatie vind je op Geopunt.be. Geopunt is een product van Digitaal Vlaanderen, het digitaliseringsagentschap van de Vlaamse Overheid.

