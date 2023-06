Staalborstel? Hoeft niet: zo krijg je je barbecue snel én simpel opnieuw perfect proper

vtwonenNiets zo zalig als een gezellige barbecue onder een stralende zon. Het enige wat je misschien tegenhoudt, is het schoonmaken van je toestel nadien. Dat is een vervelende klus, die je het liefst zo lang mogelijk uitstelt of zelfs helemaal schrapt. Geen nood: vtwonen.be springt te hulp en voorziet je van een rits slimme tips waarmee jij je barbecue in een handomdraai degelijk schoonmaakt.

Hoe maak je het rooster schoon?

Om vet- en etensresten weg te schrobben, gebruiken de meeste mensen een staalborstel. Geen verkeerde tool omdat je er door de steel goed mee kunt boenen, zeker als je regelmatig barbecuet.

Toch is er nog een ander - makkelijker - hulpmiddel dat meestal in de keukenlade ligt: aluminiumfolie. Maak er een prop van en schrobben maar. In combinatie met een halve citroen is je rooster in no-time weer helemaal schoon en fris.



En de kuip van de BBQ?

Ook de kuip van de barbecue mag je niet overslaan. Het is verstandig om deze in ieder geval twee keer per jaar schoon te maken en vrij te maken van vet- en etensresten. Zo voorkom je rookontwikkeling en nare geurtjes. Gebruik hier gewoon een mengsel voor van water en afwasmiddel. In combinatie met een sponsje is het zo gefikst.

Laatste check voor gebruik

Heb je een gezellige barbecue gepland? Vergeet dan niet van tevoren te controleren of je alles in huis hebt voor de houtskool- of gasbarbecue.

Als de BBQ al even ongebruikt opgeborgen staat, dan kan het handig zijn om te controleren of alles nog werkt. Er is niets vervelender dan daar op het moment zelf pas achter te komen.



Zo hou je de BBQ in topconditie

• Smeer het rooster altijd in met olie. Zo voorkom je dat vlees, vis en groenten eraan vast blijven plakken en resten achterlaten. Het scheelt je achteraf een hoop schoonmaakwerk.

• Hoe vervelend het ook is: maak de barbecue na gebruik meteen schoon. Zo zit het vuil nog niet zo hardnekkig vastgekoekt en hoef je een stuk minder hard te schrobben.

• Zie tijdens het schoonmaken de barbecue zelf niet over het hoofd. Spetters vet schieten vaak alle kanten op. En het is wel fijn als de BBQ er volgend jaar ook nog als nieuw uitziet. Neem hiervoor een zachte doek en gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.



• Als je een houtskoolbarbecue hebt, vergeet dan niet na elke sessie ook even de kolenbak te controleren en, indien nodig, te legen. As- en etensresten kun je beter zoveel mogelijk verwijderen om rookontwikkeling tegen te gaan.

