Spouwmuurisolatie: dit zijn de 6 grootste fouten Redactie

05 februari 2020

12u12

Bron: Livios 0 Livios Je spouw opvullen met isolatie is een kostenefficiënte en snelle manier om de energetische prestaties van je muren te verbeteren. Maar waar moet je zeker op letten? En waar loopt het soms mis bij spouwisolatie? Bouwsite Livios vroeg aan isolatiespecialist Sven Verhoeven wat de grootste boosdoeners zijn, en hoe je die vermijdt.

De goedkoopste muurisolatie is je spouw laten na-isoleren. “Je verdient deze investering al tussen 3 en 5 jaar terug en spaart ook heel wat energie uit doordat je muren minder sterk afkoelen”, legt Sven Verhoeven van Isolatie & Renovatie Verhoeven uit. “Je verwarming kan gerust een graadje lager en dankzij de hogere binnenmuurtemperatuur verdwijnt dat onaangename tochtgevoel in huis. Maar weet dat spouwmuren na-isoleren een gespecialiseerde techniek is.” Voor een optimaal resultaat kan je de volgende fouten dan ook maar beter vermijden.

Fout 1: niet werken met een gecertificeerd installateur

De overheid heeft een kwaliteitskader ontworpen dat eisen stelt aan installateurs en garanties biedt voor jou als klant. “Enkel installateurs die het kwaliteitskader volgen en beschikken over een ATG-goedkeuring zullen hun klanten de nodige documenten kunnen bezorgen waarmee zij premies kunnen aanvragen”, zegt Sven Verhoeven. Bekijk hier de lijst met gecertificeerde installateurs.

Fout 2: een smalle spouw isoleren zonder extra controle

“Spouwen smaller dan 5 cm vallen buiten het kwaliteitskader (je hebt dus geen recht op een premie). Toch kunnen ook deze spouwen in bepaalde gevallen na-geïsoleerd worden. Hou er echter rekening mee dat hoe smaller je spouw, hoe groter het risico dat er zich door mortelbruggen of plaatselijke vernauwingen toch vochtdoorslag zou kunnen voordoen. Een uitgebreide endoscopische controle van de spouw vóór uitvoering is dan ook onontbeerlijk.”

Lees ook: Is jouw spouw geschikt voor isolatie? Lees hier waar je rekening mee moet houden.

Fout 3: een deels gevulde spouw zomaar bijvullen

In theorie kunnen ook reeds deels geïsoleerde spouwmuren nagevuld worden, maar er zijn volgens Sven Verhoeven toch wat risico’s aan verbonden. “Als de reeds aanwezige isolatie slordig is geplaatst (niet mooi aan elkaar aansluitend), kan het na-isoleren vooral bij een smalle restspouw ongewenst vochttransport naar de binnenzijde veroorzaken. Heeft de reeds aanwezige isolatie een glad oppervlak (vnl. kunststofplaten), dan kan er op termijn bovendien zetting van het extra aangebrachte isolatiemateriaal optreden. Omwille van deze risico’s vallen reeds deels gevulde spouwen momenteel nog buiten het kwaliteitskader.”

Fout 4: puin in de spouw laten zitten

Puin in de spouw geeft risico op vochtdoorslag en dus potentiële vochtschade aan de binnenzijde. “Als je spouwmuurisolatie wil toepassen moet je dat puin eerst verwijderen. Door op regelmatige plaatsen aan de muurvoet stenen uit het metselwerk te zagen, krijg je openingen waarlangs het puin verwijderd kan worden. Eens de spouw zuiver is gemaakt, worden de stenen terug ingemetst en kan je de spouwmuur laten na-isoleren.”

Fout 5: een spouwmuur met ongeschikte buitengevel na-isoleren

Het is belangrijk dat de muren nog in goede staat zijn. “Om dit te beoordelen wordt een voorafgaande inspectie uitgevoerd”, legt Sven uit. “Soms moet er een voorbehandeling of herstelling gebeuren, soms is na-isolatie zelfs af te raden. Dit zijn de voorwaarden:

- De muur moet gezond zijn (geen opstijgend vocht of regendoorslag).

- Het voegsel moet in goede staat zijn (geen vorstschade, geen uitvallende stukken voegsel).

- De gevelsteen moet vorstbestendig zijn. Een steen die nu al vorstschade vertoont, zal hier nog meer last van krijgen.

- De gevelsteen moet dampopen zijn. Geglazuurd metselwerk komt niet in aanmerking en geverfde muren verdienen extra aandacht (dampdichte verven vertragen de droging van de muur).”

Fout 6: denken dat je woning futureproof is met spouwmuurisolatie

Tot slot wijst Sven op het volgende: “Spouwmuurisolatie is een logische tussenstap in een lange termijnplan voor het energetisch renoveren van een woning. Maar daarmee alleen ga je er niet komen. Wil je de energieprestatie van je woning merkelijk verbeteren, dan zal je goed scoren met buitengevelisolatie. Beide technieken zijn als combinatiemaatregel ten zeerste aan te bevelen. De spouwmuurisolatie neemt de in een niet-gevulde spouw steeds aanwezige luchtstroming weg. Hierdoor kan je (aanzienlijk) rendementsverlies van de buitengevelisolatie vermijden.”

