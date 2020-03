Gesponsorde inhoud Spoelbak kiezen? Ga voor design én gebruiksgemak in je keuken Aangeboden door Franke

13u40 0 WOON. Wil je jouw creativiteit de vrije loop laten gaan in je keuken en experimenteren met nieuwe gerechten voor je vrienden en familie? Maar vind je design in je keuken net zo belangrijk als gezelligheid? Dan is een minimalistische spoelbak wat je zoekt. Deze spoelbak combineert design met gebruiksgemak. Zo geniet je van een knap staaltje elegantie en wordt je werk in de keuken verlicht.

De Mythos-spoelbak van Franke heeft een minimalistisch, maar hedendaags design. Ideaal voor wie een blikvanger in zijn keuken wil! Deze elegante spoelbak is gemaakt uit roestvrij staal en is super praktisch. Zeker in combinatie met de handige accessoires. Wil je de look in je keuken doortrekken? Combineer deze roestvrijstalen spoelbak dan met een roestvrijstalen werkblad of kraan.

Voor elk gezin

Of je nu één grote spoelbak wil of een met twee units, Mythos biedt elegantie in verschillende vormen en maten. Maak je graag ovenschotels klaar of ben je vaak in de weer met grote potten en pannen? Dan is het nieuwe formaat ideaal voor jou: een kleine unit in combinatie met een extra grote. Zo ben je er zeker van dat je al je grote ovenschotels kan afspoelen of afwassen en je hebt toch nog een extra spoelbakje over.

Het zit in de details…

De Mythos-spoelbak is met precisie en aandacht voor details ontworpen. De spoelbak in roestvrij staal heeft een mooie vorm en de afgeronde hoeken in de bak zorgen ervoor dat je hem makkelijk kan schoonmaken. Met een rand van 6 mm past de spoelbak perfect in je werkblad: de dunne rand is amper zichtbaar waardoor je spoelbak lijkt over te lopen in je keukenblad. Daarnaast is de spoelbak ook uitgerust met een integraalventiel met een vlakke ventielcover. Dit geeft een elegant effect, want je ziet de zeef niet.

… en de accessoires

De praktische accessoires zoals een afdruipmatje en mobiel druipblad zorgen ervoor dat je nog efficiënter kan werken rond je spoelbak. Het mobiel druipblad met afvoergootje plaats je op de rand. Zo kan je de vaat laten drogen terwijl het water terugloopt naar je spoelbak. Het is ook ideaal als een extra dienblad nodig hebt voor als je bezoek over de vloer hebt.

Het afdruipmatje is gemaakt van roestvrijstalen staafjes en rol je uit en terug op als je klaar bent. Het is eenvoudig, maar multifunctioneel: je kan het gebruiken als afdruiprekje voor je vaat of om je groenten na het wassen te laten uitlekken, als hittebestendige onderzetter, om voedingswaren te laten ontdooien of als extra werkblad.

Franke biedt de juiste spoelbak voor elke keuken. Meer weten? Surf naar www.franke.com.