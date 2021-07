Speels, compact en energiezuinig: deze rijwoning springt creatief om met bouwvoorschriften

Leefruimtes verspreid over twee niveaus

Zoals in de meeste situaties was het programma voor het gelijkvloers veel groter dan dat voor de verdiepingen. Vaak wordt dat opgelost met een uitbouw naar de tuin toe, maar dat biedt zowel op het vlak van energie als budget nadelen. De woning was op zich groot genoeg. Daarom is ervoor gekozen om het woonprogramma van het gelijkvloers over twee bouwlagen te spreiden. Nu liggen de keuken en de eetkamer aan de tuinzijde op het gelijkvloers, op de eerste verdieping bevindt de woonkamer zich net aan de straatkant, die op het zuiden is georiënteerd. Om ervoor te zorgen dat de ruimtes toch in contact staan met elkaar, is de eerste verdieping volledig opengewerkt en werd boven de eetkamer een vide voorzien, waardoor je vanuit de zithoek contact kan houden met de keuken. “Om de ruimte toch niet helemaal verloren te laten gaan, hebben we er een net in gespannen. Daarvoor gebruikten we een exemplaar dat ook in de bouw en het circus wordt gehanteerd, en dat dus voldoet aan alle mogelijke veiligheidsnormen. Het zorgt ervoor dat er van het interieur een beetje een hoek af is”, vertelt architect Bart Cobbaert.