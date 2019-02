SOS bouwgrond: eerste hulp bij slechte percelen Heleen Neels

25 februari 2019

08u30

Bron: Livios 0 WOON. Georiënteerd naar het zuiden, zeeën van ruimte, rustig gelegen nabij een stads- of dorpskern, én een uitstekende draagkracht: ziehier de perfecte bouwgrond. Is jouw bouwgrond verre van ideaal? Met deze oplossingen maak je er een droomperceel van.

SOS oriëntatie

Een stuk bouwgrond is nooit op één bepaalde windrichting georiënteerd. Er is altijd wel een deel van je woning dat van zonlicht zal genieten. Het is aan je architect om creatief om te springen met de planning en oriëntatie. Zo kan je zonlicht binnenhalen. Voor een bouwgrond met een tuin op het noorden zijn vides en open ruimtes ideaal om aangenaam noorderlicht tot aan de achterzijde van je woning te laten doordringen. Bovendien is te veel zonlicht soms nefast. Als je met grote glaspartijen aan de zuidkant zit, moet je zeker opletten voor oververhitting. Want dat wordt zwaar afgestraft bij het bepalen van je E-peil.

Lees ook: Bouwgrond kopen? Hier moet je op letten

SOS draagkracht

Scoort jouw bouwgrond niet goed qua draagkracht? Dan verdient je fundering extra aandacht. Een fundering op palen of een zwevende vloerplaat kunnen een oplossing zijn. Het is ook belangrijk om het gewicht van de constructie te beperken. In dat opzicht is houtskeletbouw een interessant alternatief. Ook een optie: je woning volledig onderkelderen. Veel andere oplossingen zijn er niet, dus informeer je op voorhand goed over de draagkracht van de grond en overweeg bij twijfel een grondsondering. Een stabiliteitsingenieur kan je hiermee helpen. Controleer de draagkracht van jouw bouwgrond met deze app.

SOS oppervlakte

Zoveel mogelijk slaapkamers, open leefruimtes, een inpandige garage, … Ook al is de oppervlakte beperkt, toch willen veel bouwers die helemaal volbouwen. Terwijl dat zeker niet moet om een ruimtelijk gevoel te creëren. Hoe klein je ook bouwt, open ruimtes brengen lucht en licht in je bouwproject. Wat heb je aan een woning die volgepropt is met kamers, maar waar het niet leuk is om te wonen?

Ruimte is niet hetzelfde als ‘vierkante meters’. Zelfs op de kleinste percelen kun je een ruimtegevoel creëren door bijvoorbeeld voor veel licht te zorgen, in de hoogte te werken, of de leefruimtes open te trekken naar je tuin. Het is ook de realiteit dat we op steeds kleinere oppervlakten moeten bouwen. Het is aan je architect om die uitdaging aan te gaan en oplossingen te zoeken.

SOS privacy

Ligt jouw bouwgrond in een drukke buurt? Ook voor dit probleem spelen een goede planning en oriëntatie van je woning een grote rol. Maar ook de keuze van je bouwmaterialen is belangrijk. Als bouwsteen kan je kiezen voor de goede akoestische isolatie van cellenbeton. Je kan je muren ook gaan ontdubbelen, maar dat is een pak duurder. Bij de ontdubbeling van muren wordt er tussen de twee wanden een soepel isolatiemateriaal geplaatst dat het geluid absorbeert en dempt. Dit principe staat ook wel bekend als het massa-veer-massaprincipe, waar de ‘veer’ het dempende materiaal is en de ‘massa’ staat voor de muren.

Ook akoestisch glas en extra dempende gevelroosters voor je ventilatiesysteem kunnen helpen. Zeker als ze vervat zitten in een goed plan. Of je kan spelen met de oriëntatie van je woning en qua indeling bijvoorbeeld je gelijkvloers gesloten houden en de verdieping open maken. Voor elke situatie zijn er wel oplossingen.

De ideale bouwgrond?

Die bestaat niet! Al hoeven ‘problemen’ niet altijd een struikelblok te zijn. Met een goede oriëntatie en doordachte planning van het gebouw pakt je architect elk bouwgrondissue aan.

Tip: jouw bouwplannen concreet maken? Het bouw- en renovatieboek van Verstandig Bouwen gidst je stap voor stap door je bouwavontuur. Bestel hier je gratis exemplaar.

Dit artikel stond op 07/02/2019 in WOON. powered by Livios, bijlage van Het Laatste Nieuws.

Lees ook:

Nieuwbouwwoning plaatsen? Bereken hier de kostprijs

Dit is de gemiddelde prijs voor een bouwgrond

Bouwgrond gevonden? Gebruik deze checklist