“Soms is het nodig om je planten een aantal keren na elkaar te bewateren": zo help je je planten de zomer overleven

Binnenkijker Dominique en Olivier kochten 5 vakantie­hui­zen voor 220.000 euro, dankzij een nieuwe formule: “Een huisje als dit kan je maar zelden op de kop tikken”

Dominique en Olivier hebben niet één, maar vijf buitenverblijven. Of toch telkens een deeltje ervan. Dankzij een bijzondere formule om huizen aan te kopen kan het koppel hun vakanties doorbrengen in Frankrijk, Italië, Spanje en op Mallorca, waar we hen bezochten in een authentiek en charmant gerenoveerd dorpshuisje. “Dit systeem werkt anders en zit volgens ons zowel financieel als juridisch waterdicht in elkaar.”