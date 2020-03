Soberheid siert: deze villa laat de hoofdrol aan de fantastische omgeving Bjorn Cocquyt

18 maart 2020

17u18 0 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een villa op het Griekse eiland Syros.

Griekenland telt zo’n 6.000 eilanden, dus aan idyllische plekjes is er geen gebrek. Maar de vraag is natuurlijk op welke manier ze ingevuld worden: met een opzichtige villa die alle aandacht naar zich toetrekt of met een ingetogen woning die haar plaats kent binnen het unieke decor waarin ze komt te staan. De eigenaars van dit huis kozen voor dat laatste. De kleuren zijn daarom afgestemd op de lucht, de zee en het landschap die hen omringen.

De architecten van Block722 wilden ook dat het huis een zo beperkt mogelijk obstakel zou vormen en slaagden in dat opzet door in het bouwvolume allerlei openingen en zichtassen aan te brengen. Dat sommige kamers daardoor een stuk kleiner werden, vormde voor de eigenaars geen bezwaar.

Het grootste deel van het jaar speelt het leven zich buiten af, waar alles in het teken staat van relaxen en heerlijk genieten. Onthaasten kost dan ook geen enkele moeite op een van de (schaduw)terrassen of in de infinity pool die lijkt over te gaan in de zee.