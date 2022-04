Snoeien: met deze tips kan het niet misgaan

LiviosDe lente is in het land. En dat betekent dat het ook weer tijd is om je tuinplanten bij te snoeien. Maar hoe pak je dit aan? En welke planten en struiken kan je best nog even ongemoeid laten? Bouwsite Livios wapent je met nuttige tips.

Waarom snoeien?

Veel tuinplanten moet je in de lente snoeien om mooie volle planten te behouden of om hun bloei te bevorderen. Door te snoeien, zorg je ervoor dat er voldoende licht en lucht bij de plant kunnen. Dat bevordert een goede blad-, bloem- en vruchtontwikkeling. In andere gevallen halen we dan weer de snoeischaar boven om planten een bepaalde vorm te geven: denk maar aan buxus of taxusheesters die in bollen, piramides of spiralen worden geschoren.

Niet alle planten of bomen snoei je om dezelfde reden. Zo snoei je fruitbomen bijvoorbeeld anders dan bloemheesters, omdat hierbij het geven van vruchten primeert boven de bloei. Snoeien heeft dan als doel zoveel mogelijk vruchten tot volle rijpheid te brengen en die dan nog aan bepaalde normen, zoals grootte, laten voldoen.

Wanneer is de beste bloeitijd?

Het is een fabeltje dat je alleen moet snoeien in de winter of het vroege voorjaar. Soms is het zelfs verkeerd om een struik in de winter te snoeien. Er zijn heesters die al in het vroege voorjaar bloeien. Als die uitgebloeide bloemen de hele zomer aan de struik blijven, vormen er zich onvoldoende nieuwe scheuten. Wel moet je er rekening mee houden dat de vruchten van bepaalde heesters sierwaarde hebben. In dat geval moet je natuurlijk niet snoeien.

Bomen snoeien

Laanbomen worden steeds meer in augustus en september gesnoeid. Ten eerste om snoeiwonden nog voor de winter te laten genezen, en ten tweede omdat je in de zomer het best kan zien welke takken mekaar het meest hinderen of op welke manier er het best licht en lucht in de boomkruin kunnen komen. Fruitbomen worden meestal vlak na de oogst gesnoeid, zodat snoeiwonden nog voor de winter zijn vergroeid.

Bomen en struiken die bloeden en dus veel sap verliezen, zoals berken, esdoornsoorten, noten, druiven... snoei je het best in het najaar. De sapstroming ervan begint al vroeg in de lente. Als je ze nu zou snoeien, vergroot je de kans dat het grote sapverlies een geringe bloei en kleinere bladvorm veroorzaakt.

Gouden snoeitips

• Gebruik het juiste gereedschap (snoeitang, takkentang, snoeizaag) en zorg er steeds voor dat het scherp is.

• Ontsmet je gereedschap regelmatig door het bijvoorbeeld in benzine te leggen. Dit voorkomt dat je schimmels en ziekten overbrengt.

• Dek na het snoeien wonden met een diameter van 8 cm of groter af met een beschermingsmiddel.

• Snoei nooit om een grote hoop hout samen te krijgen, maar denk goed na voor je een scheut wegsnijdt.

• Maak snoeiwonden zo klein en glad mogelijk om te veel verdamping tegen te gaan. Snijd dus loodrecht op de tak en zeker niet schuin.

• Snoei nooit bij strenge vorst.

• Snoei heesters met holle stengels of zacht merg altijd enkele centimeters boven een oog, snoei altijd in op een buitenoog om de kroon te behouden. Uitzondering hierop zijn piramidevormige heesters: die snoei je op een binnenoog om de piramidevorm te behouden.

