Sneller geleverd en geen vergunning nodig: dit betaal je voor een zwemcontainer

Het mooie lenteweer heeft je overtuigd: je wil nog snel een zwembad in de tuin om er deze zomer met het hele gezin verfrissing in te vinden. Helaas, die deadline haal je niet meer. Maar er is wel een trendy alternatief: de zwembadcontainer. Om deze oplossing helemaal geïnstalleerd te zien op je gazon, is er gelukkig nog voldoende tijd. Bouwsite Livios verschaft meer informatie.

Containerzwembaden hebben de afgelopen jaren aan belangstelling gewonnen. Ze zorgden voor de ideale zomerse verfrissing in tijden van corona en lockdown: snel geplaatst en de strikte bubbel bleef ook plonzend gerespecteerd. Maar vindt zo’n gevaarte zo snel een stek in je tuin?

Waar moet je rekening mee houden?

“De plaatsing is afhankelijk van de bereikbaarheid en de ondergrond van de tuin”, vertelt Yente Hemels, co-zaakvoerder van Mobilopool uit Drogenbos, gespecialiseerd in kant-en-klare zwembadcontainers. “Daarom komen we vooraf altijd even langs. Is er voldoende ruimte? Is er geen gevaar op grondverzakking door bijvoorbeeld een nabijgelegen beek? Is de tuin bereikbaar met een kraanwagen? Of is een telescoopkraan noodzakelijk? Wenst de klant de zwembadcontainer half ingegraven te plaatsen of op de bovengrond?”

Hoe lang moet je wachten?

Nadat alles op de checklist is afgevinkt, kan het snel gaan. Bij Mobilopool bedraagt de wachttijd vijf weken. De collega’s van Containerconcepts.be hebben gemiddeld nauwelijks een weekje langer nodig. “Van lange wachttijden of wachtlijsten is er momenteel geen sprake”, meldt Vincent Meers, co-oprichter van Containerconcepts.be uit Antwerpen. “Wij produceren ons containerzwembad in enkele weken tijd in ons lokale atelier. Daarna kunnen we het in slechts twee uur bovengronds installeren”, vertelt Philippe Lauwers, manager van Rubrick’s Boxes dat in Terhulpen is gevestigd.

Volledig scherm © Photo News

Hoeveel kost het?

In vergelijking met een klassiek zwembad heeft een containerzwembad verschillende troeven. Het is verplaatsbaar, waardoor er geen vergunning nodig is. In maximaal twee dagen tijd is het volledig geïnstalleerd. En vooral: het is goedkoper. Voor een kwalitatief zwembad betaal je al snel 40.000 tot 50.000 euro. Een zwembadcontainer inclusief vervoer, plaatsing, aansluiting en dekzeil heb je al voor 34.000 euro. “Door de materiaalprijzen die enorm zijn gestegen, mag je ervan uitgaan dat een klassiek zwembad momenteel zelfs meer dan de helft duurder is geworden dan een zwembadcontainer.”

Zee- en optrekcontainers

“Onze zwembadcontainers zijn niet gemaakt van zeecontainers”, wenst Yente Hemels er meteen aan toe te voegen. “We vertrekken vanuit een volledig nieuwe, tegen roest behandelde stalen constructie die we zelf op punt stellen, lassen en extra verstevigen.” Mobilopool werkt met optrekcontainers, zoals we die kennen uit de bouwsector. “De binnenkant is afgewerkt in lichtgrijze polyester. De buitenkant kreeg een zwarte laklaag.”

In tegenstelling tot Mobilopool starten Containerconcepts.be en Rubrick’s Boxes wel vanaf een zeecontainer. De afmetingen van de zwembadcontainers bij de drie fabrikanten variëren in lengte tussen 6 en 12 meter, in breedte tussen 2,5 en 2,95 meter en in diepte tussen 1,20 en 1,60 meter.

“Zeecontainers zijn gestandaardiseerd, maar je kunt er unieke zwembaden van maken. Er zijn oneindig veel mogelijkheden. Je kunt de binnen- en buitenkleuren aanpassen aan je smaak en het zwembad aanvullen met je favoriete opties”, zegt Philippe Lauwers.

Hoe onderhoud je een zwembadcontainer?

“Zoals een gewoon zwembad”, aldus Vincent Meers. “Met de stofzuiger proper maken en af en toe de buitenkant goed afspuiten. Zoals bij een klassiek zwembad is er ook een filtersysteem. Daarom hoef je het water niet te vervangen. De containers zijn voorzien van een zandfiltersysteem en een warmtepomp.”

“Onze zwembadcontainers zijn uitgerust met een automatisch chloor- en pH-min-systeem voor de zuurtegraad in het water”, zegt Yente Hemels, die ook zwembadcontainers verhuurt. “Tijdens de coronaperiode was dat voornamelijk aan particulieren, nu vooral aan organisaties uit de eventsector die heropleeft.”

