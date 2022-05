Snel en gezond koken: deze stoomoven bereidt een volledig menu in één keer

Denk je bij stomen meteen aan goed gegaarde groenten? Da’s lang niet alles. In een stoomoven kan je niet alleen groenten garen, maar ook vis, vlees, brood en zelfs desserts bereiden. Een combi-stoomoven is het ideale keukentoestel voor wie graag gevarieerd en gezond kookt én tijd in de keuken wint.

Met een combi-stoomoven behoud je 50 procent meer vitamines en mineralen in je gerecht. Je hoeft ook geen vetstof te gebruiken, waardoor je het aantal calorieën beperkt. Bovendien zorgt stomen voor meer smaak, kleur en textuur: smaken zijn intenser en voller en kleuren ogen feller. Deze manier van koken is ook erg gemakkelijk. Aanbranden of overkoken is voorgoed verleden tijd. Met een combi-stoomoven verander je je kookgewoontes.

Perfecte stoomdosering

Bij een combi-stoomoven wordt de stoom buiten de ovenruimte opgewekt en in de ovenruimte geblazen. Dankzij de DualSteam-technologie van Miele geniet je altijd van een perfecte bereiding. De temperatuur en hoeveelheid stoom worden perfect gedoseerd en gelijkmatig geïnjecteerd, zodat je gerechten gelijkmatig garen. Door een combinatie van droge en vochtige hete lucht verkrijg je de beste bak- en braadresultaten. Zo zal je vlees op de juiste wijze bereid worden en nog steeds sappig smaken.

Meer vrije tijd

Met een combi-stoomoven kan je een volledig menu in één keer klaarmaken. Niet alleen groenten, maar ook pasta, risotto en vlees kan je stomen. De combi-stoomovens van Miele bepalen de temperatuur, bereidingstijd en volgorde volledig automatisch. Sommige gerechten zoals risotto zijn zelfs makkelijker te bereiden met stoom dan op de klassieke manier, zonder dat jij daarvoor meer moeite moet doen. Tijdwinst is niet alleen de bereidingstijd verkorten, het betekent ook: niet continu op je klok kijken. Dankzij TasteControl openen de combi-stoomovens van Miele de deur automatisch wanneer je eten klaar is. Zo wordt het eten nooit overgaar wanneer je met iets anders bezig bent. Vind je het vervelend om je steeds weer bij je gasten te excuseren om het gerecht in je oven te checken? Kies dan voor een model met geïntegreerde camera. Zo kan je via een app op je smartphone de bereiding in het oog houden.

Makkelijk kan ook

Een combi-stoomoven van Miele maakt koken makkelijker op elk moment van de dag. Dankzij de Mix & Match-functie kan je tot drie voedingsmiddelen tegelijkertijd bereiden. Zo maak je kabeljauw met rijst in een Italiaanse tomatensaus in amper 30 minuten klaar. En zie je er na het koken tegenop om je oven schoon te maken? Kies dan voor een pyrolyse-oven die zichzelf automatisch reinigt door de etensrestjes en vet op hoge temperatuur te verbranden.

Ontdek de combi-stoomoven van Miele online of ga langs in een van de Miele Experience Centers in Brussel, Mollem of Antwerpen voor advies op maat.