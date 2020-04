Gesponsorde inhoud Snel, duurzaam en zonder beperkingen bouwen? Het kan! Aangeboden door Sibomat

10 april 2020

13u18 0 WOON. Als je bouwplannen koestert, ga je ongetwijfeld op zoek naar de verschillen tussen bepaalde bouwmethodes. Wat zijn de voor- en nadelen, en hoe kan je zo snel mogelijk en binnen budget een duurzame woning neerzetten? Het antwoord vind je bij houtskeletbouw.

Snel bouwen

Met een traditionele bouwmethode duurt een bouwproject gemiddeld twaalf tot achttien maanden. Bij houtskeletbouw gaat dit een stuk sneller. Van ruwbouw tot afwerking, alles gebeurt in een sneltempo waardoor je nieuwbouwwoning in vijf tot zeven maanden wordt afgewerkt. Met ruim 40 jaar ervaring en meer dan 7.500 gerealiseerde woningen, biedt Sibomat je de zekerheid voor een vlot bouwproces.

Duurzaam bouwen

Wie milieuvriendelijk wilt bouwen, kiest met houtskeletbouw voor een duurzame bouwtechniek. In eerste instantie omwille van het materiaal dat wordt gebruikt. Hout is de enige bouwgrondstof die vanzelf groeit. Sibomat gebruikt voor zijn constructies enkel hout uit duurzaam beheerde bossen. Daarnaast is houtskeletbouw erg duurzaam door de uitstekende isolerende en luchtdichte eigenschappen. Zo moet je minder verwarmen en geniet je van een optimaal binnenklimaat.

Binnen budget bouwen

Lijkt houtskeletbouw je wel interessant maar twijfel je nog over het prijskaartje? Weet dan dat houtskeletbouw niet duurder is dan traditioneel bouwen. Bovendien kan je door het snelle bouwproces vlug intrekken in je woning en moet je dus minder lang huur betalen. Daarnaast is houtskeletbouw jouw beste garantie op lage energiekosten. Dit komt omdat hout beter isoleert dan andere bouwmaterialen. Zo isoleert hout 15 keer beter dan beton.

Bouwen met architecturale vrijheid

De vormgeving van je droomhuis is heel persoonlijk. De ene ziet graag een moderne woning en de andere liever een charmante pastorijwoning. Met houtskeletbouw heb je op dat vlak alle vrijheid. Deze bouwtechniek beperkt zich niet tot één bepaalde stijl. Bouwen kan in alle architecturale vrijheid, zonder in te boeten aan creativiteit.

Ben jij helemaal overtuigd van de voordelen van houtskeletbouw? Neem dan zeker contact op met een Sibomat-adviseur om de mogelijkheden voor jouw bouwproject te bespreken.