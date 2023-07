Smerig hoofdkussen? Met deze tips verwijder je élke vlek

vtwonenSoms kun je niet wachten om er weer je hoofd in te laten vallen. En soms werkt het ook prima om je tranen op te vangen of als een soort geluidsmuur: je hoofdkussen. Een kussen heeft dus aardig wat te verduren in zijn leven en een fikse schoonmaakbeurt is zo nu en dan geen overbodige luxe. Daarom toont vtwonen.be je hoe je je (hoofd)kussen best wast voor een ultrafris resultaat.

Tennisballen

Negen van de tien keer kunnen hoofdkussens gewoon in de wasmachine. Kijk dus even goed op het waslabel en houd deze instructies aan. Kun je geen label vinden? De meeste kussens mag je sowieso koud wassen. Ook is het aan te raden om een fijn wasprogramma te gebruiken.

Heb je een donzen hoofdkussen? Dan kun je een paar tennisballen bij het kussen in de wastrommel stoppen. De tennisballen zorgen ervoor dat het dons goed opgeklopt blijft en je er ’s avonds weer gewoon in kunt ploffen.



Extra rondje

Na het normale wasprogramma is het aan te raden om je wasmachine nog eens extra te laten spoelen. Zo weet je zeker dat het overtollige wasmiddel uit het kussen is verdwenen. Te veel wasmiddel of wasverzachter kan namelijk voor huidirritatie zorgen en dat wil je zeker in je gezicht natuurlijk vermijden.

Daarnaast zou je de wasmachine een ronde extra kunnen laten centrifugeren. Zo zwiert de machine een maximum aan vocht uit het hoofdkussen, en zal het een stuk sneller droog zijn.



Gele vlekken in je hoofdkussen

Een goed en fijn hoofdkussen doe je niet zomaar weg. Niet zo gek dus als het al een paar jaar jouw vertrouwde bedpartner is. Tijdens je nachtrust verlies je alleen heel wat vocht en door al dat nachtelijke zweten kan je hoofdkussen gele vlekken krijgen. Dit is niet zo’n fris gezicht, maar gelukkig valt er wel iets aan te doen.

Meng wat soda met witte azijn en smeer de gele vlekken hiermee in. Laat de boel even intrekken en stop de kussens vervolgens in de wasmachine. Om er zeker van te zijn dat de vlekken verdwijnen, kun je er nog wat citroensap of waterstofperoxide aan toevoegen. Helpt dit allemaal niet? Kijk dan uit naar een gespecialiseerd schoonmaakproduct.



Drogen maar

De meeste kussens kunnen in de droger, maar check voor de zekerheid nog even het waslabel. Gebruik waar mogelijk wel de laagste stand of een fijn programma. Gooi je hoofdkussen meteen na de wasbeurt in de droogtrommel om de vulling zo goed en snel mogelijk te laten drogen. Een nat hoofdkussen kan namelijk muf gaan ruiken. Check om het half uur hoe het met het kussen gaat en klop de boel tussendoor stevig op. Zo voorkom je dat de vulling aan elkaar gaat plakken.

Ook in de droogmachine kun je trouwens tennisballen toevoegen, dan komt je hoofdkussen er meteen heerlijk luchtig uit.

