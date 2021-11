Smeekt je badkamer om een opknapbeurt? Deze premies verlichten het kostenplaatje

LiviosEen moderne badkamer is cruciaal voor het comfort in je woning. En zeker als je wat ouder wordt, zijn aanpassingen vaak een must. Goedkoop is dat niet, maar je kan de kosten drukken. Bij verschillende investeringen heb je namelijk recht op een premie. Bouwsite Livios bezorgt een overzicht.

Of je nu een oud huis verbouwt of op latere leeftijd extra comfort wil toevoegen aan je sanitaire installaties: een badkamerrenovatie is vaak een ingrijpend project. Het comfort in je woning stijgt er evenwel sterk door, al denk je op voorhand best goed na over de indeling. Je badkamer een upgrade geven, kan op verschillende manieren. Van een kleine renovatie tot een volledige make-over. Houd er wel rekening mee dat de kosten snel kunnen oplopen.

Nieuwe vloer of wellness installeren? Denk aan deze punten voor je begint te breken

Richtprijzen

Een eenvoudige badkamerrenovatie begint vanaf 4.000 euro. Voor een complete make-over moet je rekenen op een richtprijs tussen 7.500 en 20.000 euro. De grote prijsverschillen zijn vooral het gevolg van de ruime keuze aan sanitaire installaties. Wil je een simpel bad of ga je voor een jacuzzifunctie? Gemiddeld schommelen de prijzen daar tussen 500 en 3.000 euro. Ben je tevreden met een douchecabine of ga je voor een inloopdouche? Ook daar loopt het prijsverschil snel op.

Net zoals bij de kranen en het toilet. Opteer je voor een hangend toilet, dan win je plaats en oogt het resultaat mooier. Maar zelfs een toilet kan meer zijn dan gewoon een toilet. Met extra accessoires maak je je toiletbezoek net iets aangenamer. Die snufjes zijn uiteraard niet gratis. Reken gemiddeld op een prijs tussen 300 en 1.000 euro. Cruciaal bij een badkamer is het leidingwerk. Bij elk type renovatie laat je dat best nakijken. Door gebruik te maken van de bestaande leidingen, bespaar je al snel enkele honderden euro’s.

Simpele cabine of liever pure luxe? Zo kies je de juiste douche

Offerte op maat

De graad van afwerking en comfort bepalen mee de eindprijs. Net zoals de oppervlakte van de ruimte. Want bij een nieuwe badkamer wil je natuurlijk ook een nieuwe vloer. Door de steeds stijgende prijzen in de bouwsector, schommelt de kostprijs voor badkamerrenovaties sterk. Een offerte op maat is daarom aangewezen.

Renovatiepremie voor badkamers

Investeringen in sanitair komen in aanmerking voor een aantal premies. Als je werken uitvoert in een woning die minstens dertig jaar oud is, kan je voor je project de renovatiepremie aanvragen. De premie kan, afhankelijk van je inkomenssituatie, maximaal 20% of 30% van het totaalbedrag van de factuur bedragen. Je moet ook minstens 2.500 euro (exclusief btw) aan facturen voorleggen. Bij technische installaties, waar sanitair onder valt, is er een bovengrens van 3.750 euro (exclusief btw) voor de berekening van de premie.

Je kan de renovatiepremie aanvragen via ‘Wonen Vlaanderen’ vanaf het moment dat de werken uitgevoerd zijn. De facturen mogen bij de aanvraag niet ouder zijn dan twee jaar. Let op: bubbelbaden, stoomdouches, badkameraccessoires en de badkamermeubels komen niet in aanmerking.

Wat kost een opknapbeurt? Bekijk hier richtprijzen voor je badkamerrenovatie

Premie voor 65-plussers

65-plusser? Dan kan je mogelijk rekenen op de aanpassingspremie. Behalve een aangepaste badkamer komen ook kleinere ingrepen in aanmerking, zoals het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire lokalen of het plaatsen van een extra toilet op een andere verdieping dan het woongedeelte. Een tweede badkamer kan alleen een premie krijgen als ze op een andere woonverdieping ligt dan de eerste.

Er zijn wel enkele voorwaarden. De facturen mogen niet ouder zijn dan twee jaar op de aanvraagdatum en de voorgelegde facturen moeten in totaal minstens 1.200 euro (inclusief btw) bedragen. De facturen moeten op naam van de aanvrager staan. De 65-plusser waarvoor de aanpassingswerken zijn uitgevoerd mag op aanvraagdatum ook geen andere woning in volle eigendom hebben, tenzij het een ongeschikte woning was die door hem werd bewoond. Ook de bewoner die zijn woning aanpast voor een inwonende 65-plusser heeft recht op de premie, op voorwaarde dat deze laatste een bloed- of aanverwant is tot de tweede graad

De aanpassingspremie bedraagt steeds 50% van de som van de goedgekeurde facturen (inclusief btw). Belangrijk: de premie kan nooit meer bedragen dan 1.250 euro, ook al is het factuurbedrag hoger dan 2.500 euro.

Een voorbeeld

Bij 1.200 euro aanvaarde onkosten geeft een aanvraag recht op een minimumpremie van 600 euro. Als je voor aanpassingswerken aan de badkamer 6.000 euro aan kosten kan voorleggen, bedraagt de premie 1.250 euro: de maximale aanpassingspremie.

Nog andere renovaties? Bekijk hier op welke premies jij recht hebt.

