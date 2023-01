Smartverlichting in huis: een slimme investering of niet?

LiviosSmartverlichting maakt het bijzonder gemakkelijk om lampen in huis te bedienen. Vanop je smartphone kan je immers de verlichting in je hele woning besturen. Maar is smartverlichting ook een slimme investering? Kan je besparen met slimme lampen? En hoe werkt dit systeem in feite? Bouwsite Livios zocht het uit.

Hoe werkt smartverlichting?

Via een bridge of gateway

Wie smartverlichting wil, moet vaak een zogenaamde bridge of gateway aanschaffen. Dat is een soort centrale basis die verbonden is met alle smartlampen of andere smarttoestellen in je huis. De bridge en de lampen communiceren via een Zigbee-verbinding. Dat gebeurt helemaal draadloos.

De smartverlichting bedienen doe je via een app op je smartphone, die via wifi verbonden is met de centrale bridge. Kortom: je hebt wifi nodig om de smartverlichting in huis te kunnen bedienen.

De smarttoestellen en smartverlichting van de meeste merken gebruiken zo'n Zigbee-verbinding. Dit betekent dat je smartlampen van verschillende merken kan combineren en aansluiten op dezelfde bridge, zolang ze uitgerust zijn met de Zigbee-technologie.

Via Bluetooth

Er zijn ook merken die Bluetooth-smartverlichting aanbieden. Zo kan je de lampen rechtstreeks vanop je smartphone bedienen. Het grote voordeel van smartverlichting met Bluetooth is dat je geen bridge hoeft aan te kopen. Dat maakt slimme verlichting goedkoper. Een bijkomend voordeel is dat je de lampen ook kan bedienen wanneer je tijdelijk geen wifi-verbinding hebt.

Het nadeel is dat Bluetooth een beperkt bereik heeft, doorgaans een tiental meter, en je dus niet van buitenshuis je lampen kan aan- of uitzetten.



Welk systeem kies je best?

Ben je van plan om verschillende slimme lampen of ook andere slimme toestellen in huis te halen? Dan kies je beter voor een systeem met een bridge. Op die manier kan je van overal lampen aan- en uitschakelen en je kan met smartstekkers van zowat elk elektrisch toestel een smarttoestel maken. Al die apparaten zijn dan verbonden met dezelfde bridge.



Wat kan je met smartverlichting doen?

Smartverlichting is meer dan het bedienen van de lampen vanuit je luie zetel. Een groot voordeel van smartlampen is dat je ze kan dimmen. Zo creëer je makkelijk en snel de juiste sfeer met verlichting in je woonkamer, slaapkamer of keuken. Bovendien kan je met veel slimme lampen ook de lichtkleur aanpassen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een warme oranje gloed bij het aperitief of iets kouder licht wanneer je je wil concentreren?



Heb je smartverlichting met een bridge, dan kan je de lampen ook vanop afstand bedienen. Ben je vergeten een lamp uit te doen, dan zet je dat snel recht vanop je smartphone. Met één tik op het scherm kan je alle lampen in huis uitzetten.

De meeste systemen zijn echter nog geavanceerder. Wanneer de bridge merkt dat je weg bent van huis, via je smartphone, dan kunnen lampen automatisch uitgezet worden. Of je kan een timer instellen, zodat je gewekt wordt door het licht of zodat er gezellig gedimd licht in huis is wanneer je thuiskomt.

Bespaart smartverlichting op je energiefactuur?

Nog een voordeel van smartverlichting is dat je er ook mee kan besparen op je energiefactuur. Je hoeft de smartlampen en de bridge wel aan te kopen, maar daarna zou je minder elektriciteit moeten verbruiken.

Je bespaart met smartverlichting omdat je kan instellen wanneer de lampen aan- en uitgaan. In slaap vallen in de sofa met de lichten aan? Dat is met smartverlichting verleden tijd.

Verder zijn er ook smartlampen met een ingebouwde bewegingssensor op de markt. De smartlamp gaat dan aan wanneer je de ruimte binnenkomt en terug uit wanneer je de ruimte verlaat. Veel energie-efficiënter kan het niet. Ook het dimmen van de lichten heeft een positief effect op je energiefactuur. Gedimde verlichting verbruikt immers minder dan gewone verlichting.

