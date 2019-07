Sloop- en heropbouwpremie: Vlaamse overheid versoepelt de voorwaarden Redactie

12 juli 2019

11u00

Vraag jij nog voor 31 oktober 2019 een vergunning aan voor een totaalrenovatie? Goed nieuws: je komt in aanmerking voor de sloop- en heropbouwpremie van 7.500 euro. Meer zelfs: bouwsite Livios meldt dat Vlaams minister van Energie Lydia Peeters nu ook de aanvraagprocedure voor deze premie versoepelt. Die bleek voor verbouwers onduidelijk of te streng.

De voorwaarden

Wil je aanspraak maken op de premie van 7.500 euro? Dan moest je zowel een sloop- als een heropbouwvergunning (of een gecombineerde) aanvragen, de aanvraag voor de premie binnen de maand na de vergunningsaanvraag indienen én bewijs leveren in de vorm van foto’s of facturen van de afbraakwerken. Door die strikte voorwaarden en termijnen vulden verschillende verbouwers de aanvraag verkeerd in of konden ze er zelfs geen indienen. In samenwerking met de Vlaamse ombudsman werkte Lydia Peeters daarom een oplossing uit.

Drieledige oplossing

De oplossing bestaat uit drie delen: volg je de normale procedure en vraag je een gecombineerde sloop- en heropbouwvergunning aan? Dan krijg je voortaan drie maanden in plaats van één om de sloop- en heropbouwpremie aan te vragen. Als je te laat was, kan je je nog tot en met 30 september 2019 regulariseren op energiesparen.be/slooppremie. Kon je geen gecombineerde sloop- en heropbouwvergunning voorleggen, heb je uitstel gekregen tot 31 maart of heb je je aanvraag te laat ingediend? Dan kan je de premie nog aanvragen tot en met 30 september. Voldoe je aan alle vereisten, maar vroeg je geen premie aan omdat je te laat was? Dan krijg je ook tot en met 30 september de kans om dat wel te doen.

“Niet meer dan logisch”

Met de sloop- en heropbouwpremie wil Lydia Peeters ook buiten de dertien kernsteden vervangbouw stimuleren. “Als die premie haar doel voorbijschiet door een te moeilijke procedure, is het niet meer dan logisch dat we ze versoepelen”, zegt minister Peeters. “Zo willen we veel meer verbouwers de kans bieden om een sloop- en heropbouwpremie aan te vragen en hopen we meer energiezuinige vervangbouw te realiseren.”

Zo snel mogelijk aanvragen

De premie bestaat sinds 1 maart 2019 en geldt voor sloop- én heropbouwvergunningen die zijn aangevraagd in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2019. Omdat je de premie maar tot en met 31 oktober kan aanvragen, wordt de online aanvraagapplicatie van het Vlaams Energieagentschap zo snel mogelijk aangepast. Voor de sloop- en heropbouwpremie is een budget van 15 miljoen euro voorzien. Tot nu toe zijn er 847 aanvragen binnengekomen, 116 dossiers zijn volledig goedgekeurd.

