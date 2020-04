Slimme meubels doen flat van amper 50 m² niet benepen aanvoelen Bjorn Cocquyt

28 april 2020

16u02 2 Woon. Flats in de stad worden alsmaar kleiner. Dit nieuwbouwappartement in Leuven van het architectenbureau DMOA meet amper 50 m², maar toch heb je er geen benepen gevoel. Niet alleen dankzij een open indeling, maar ook door het gebruik van slimme meubels.

Eten gebeurt aan een tafel van 140 cm die kan uitgeschoven worden tot 220 cm met plaats voor tien gasten. Die extra eters krijgen geen stoel, maar een krukje dat makkelijk op te bergen is.

De zetel is een model dat geen centimeter onbenut laat door een handig verbindingsstuk in de hoek. De andere modules kunnen ook uit elkaar gehaald worden om andere composities te vormen, op maat van wie je over de vloer krijgt.

Omdat de opbergruimte beperkt is, moeten de bewoners enigszins sorteren à la Marie Kondo. Er zijn ook niet al te veel gesloten kasten en een open rek doet tegelijk dienst als room divider.

Ruimte optimaliseren

De meubels zijn allemaal van het Belgische merk Ethnicraft. “We wilden aantonen dat meubels zich kunnen aanpassen aan elk woontype en dus ook aan de kleine appartementen die eigen zijn aan een grote stad. Eigenlijk zijn ze onmisbaar om de ruimte in een beperkte oppervlakte te optimaliseren.”