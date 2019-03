Slimme douche onthoudt hoe jij en je gezin het liefste douchen Björn Cocquyt

07 maart 2019

15u07 0 WOON. Er zijn steeds meer slimme apparaten die ons leven in huis vergemakkelijken. Zelfs in de badkamer. Zo zorgt de Aqualisa voor een gepersonaliseerde douche-ervaring voor elk gezinslid. Het apparaat onthoudt jouw douchevoorkeur op basis van de watertemperatuur, de tijd dat je onder de douche staat, het soort straal dat je wenst en de kracht van de wateruitloop.

De richtprijs voor een inbouwthermostaat, douche-stang, hand- en hoofddouche is 1.483 euro (inclusief 21 % btw). De Aqualisa is verkrijgbaar bij Van Marcke en is er in vijf uitvoeringen.