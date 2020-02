Gesponsorde inhoud Slim energie besparen? De digitale meter helpt je op weg Aangeboden door FLUVIUS

17 februari 2020

14u39 0 WOON. Beschik jij al over een digitale meter? Daar kan je op heel wat manieren je voordeel mee doen. Een digitale meter meet namelijk niet alleen je elektriciteits- en aardgasverbruik, je kan er ook apps en andere toepassingen aan koppelen. Daardoor krijg je een veel beter zicht op je dagelijks verbruik. Je kan er zelfs je elektronische toestellen slim mee aansturen. Zo verbruik je minder energie én valt je elektriciteits- of gasfactuur een pak lager uit.

Nieuw energielandschap

Digitale energiemeters zijn cruciaal in de overgang naar een nieuw energielandschap. Het grote verschil met een klassieke meter? De digitale versie beschikt over ingebouwde technologie om gegevens mee te verzenden en ontvangen. Zo leest de digitale meter niet alleen vanop afstand je meterstanden af, maar kan je bijvoorbeeld ook makkelijk overschakelen van een enkelvoudig naar tweevoudig uurtarief en is een wissel bij verhuis zo geregeld.

Slimme sturing

Het grootste voordeel voor jou als gebruiker? De digitale meter bezorgt je in topsnelheid de informatie over je energieverbruik, en dat tot in het kleinste detail. Daardoor kan je je verbruik ook veel beter inschatten en aanpassen aan je noden en behoeften. Hoe je dat doet? Door je meter via de gebruikerspoorten aan allerlei apps en slimme huishoudtoestellen te koppelen. Die zorgen ervoor dat je thuis van meer comfort geniet én dat je minder aardgas en elektriciteit verbruikt.

Beheer je verbruik

Hoe je daar aan begint? Dankzij de gebruikerspoorten op je digitale meter kan je een energiebeheersysteem bij je thuis aansluiten. Zo’n systeem bevat onder meer apps, slimme thermostaten en andere toestellen waarmee je je energiegebruik actief kan beheren. Het Home Energy Management System (HEMS) houdt dan rekening met je verbruiksgedrag, wooncomfort en eventueel ook met de energie die je zelf produceert met zonnepanelen.

Op het juiste moment

Hoe je zo’n systeem concreet toepast? Met een app activeer je bijvoorbeeld je verwarming pas als je op je werk vertrekt. Of laat je wasmachine overdag draaien met stroom die je net hebt opgewekt met je zonnepanelen. Zo hoef je die niet terug op het net te injecteren en heb je er meteen zelf plezier van. Zet je je verwarming een graadje lager? Dan zie je meteen het effect op je energiebeheersysteem. Bovendien krijg je een perfect zich op je sluipverbruik en kan je er gericht iets aan doen. Handig, toch?

Inzicht vereist

Het is dus belangrijk om te weten in welke mate en wanneer je stroom en gas verbruikt. Met een klassieke meter krijg je daar maar één keer per jaar een overzicht van op je afrekening. Schaf je een energiebeheersysteem aan voor je digitale meter? Dan zie je meteen hoeveel je effectief verbruikt en produceert. Zo hoef je je nooit meer zorgen te maken over een onverwacht hoog bedrag op je energiefactuur.

Minder energieverbruik en een lagere factuur? Kies het juiste energiebeheersysteem.