Slecht voor je woning én je gezondheid: zo pak je een vochtprobleem aan

04 mei 2020

Vocht brengt veel gevolgen met zich mee. Schade aan je woning natuurlijk, die varieert van loskomend behang tot loskomende plinten, vochtplekken en schimmel. En daarnaast kunnen vochtproblemen ook leiden tot gezondheidskwalen.

Die gezondheidskwalen zijn niet meteen voelbaar, maar wel schadelijk op lange termijn. Denk daarbij aan:





Allergieën: je kan allergisch zijn voor een bouwmateriaal, huisstofmijt, etc. Daardoor krijg je last van een verstopte neus, blijvende hoest of chronische verkoudheid.

Hooikoorts: door de pollen in de lucht, schimmels of huisstofmijt. Dat kan leiden tot vermoeid zijn, hoofdpijn en neus-keel-oogirritaties.



Uitslag, wondjes of eczeem, met een jeukende en geïrriteerde droge huid als gevolg.

Kortom, vocht tast je hele immuunsysteem aan. Je hebt minder energie, bent vaker ziek en sneller vermoeid.

Daarnaast trekt vocht ook ongedierte aan. Insecten zoals zilvervisjes, papiervisjes en pissebedden houden van een vochtige omgeving. Een vochtige woning is dus een paradijs voor die insecten. Ze zijn niet direct schadelijk voor je gezondheid, maar je hebt ze toch liever niet in huis.

Vocht aanpakken

Je wil een vochtvrij huis, maar hoe begin je daaraan? Eerst moet je een correcte diagnose laten maken van de situatie. Dat doe je best met behulp van een betrouwbare aannemer. Aqua Protect is zo’n aannemer. Het bedrijf biedt oplossingen op maat aan, want elk vochtprobleem vereist een unieke behandeling. Om ze een correct beeld van jouw specifieke situatie te geven, vul je eerst dit formulier in.

