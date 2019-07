Slapen onder de sterrenhemel was nooit zo magisch dankzij deze tent Bjorn Cocquyt

01 juli 2019

Je zag de voorbije dagen in heel wat tuinen tentjes opduiken. Onder de sterrenhemel slapen, is dan ook een van de betere manieren om tijdens een hittegolf verkoeling op te zoeken. En in deze opblaasbare tent wordt dat een wel heel bijzondere ervaring.

Designer Pierre Stephane Dumas ontwierp de Bubble Tree om mensen dichter bij de natuur te brengen. Met een 360 graden zicht op de sterren is hij zeker in zijn opzet geslaagd. De tent bestaat uit een twee meter lange gang en een slaapgedeelte van drie meter. Het duurt zo’n tien minuten om ze op te blazen.

De Bubble Tree is te koop op Amazon voor omgerekend 1.213 euro. Als je niet helemaal overtuigd bent, dan moet je de tent vooraf misschien eens uitproberen. In de Luikse gemeente Antheit kun je in een exemplaar logeren voor 100 euro.