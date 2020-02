Slank, zwart en groot: dit zijn dé raamtrends

Livios

Grote ramen zorgen voor een mooi zicht op je tuin en meer daglicht in huis. Moet je nog nieuwe ramen plaatsen, en kan je wel wat inspiratie gebruiken? Bouwsite Livios polste bij raamfabrikanten naar dé trends van dit jaar: superslanke profielen, grote schuiframen en zwarte ramen of ramen in steellook.