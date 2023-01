Slaap je beter met een verzwarend deken? Kinesist geeft advies: “Het werkt als een knuffel voor een pasgeborene”

HLN ShopSlaap je slecht door stress, angstgevoelens of andere medische klachten? Dan biedt een verzwarend deken misschien wel verlichting. Dit bijzondere item claimt je een betere nachtrust te bezorgen én je gezondheid een boost te geven. Maar kan een ander deken jouw welzijn écht bevorderen? Hoe gaat dat in zijn werk? En heeft iedereen er baat bij? HLN Shop vroeg raad aan Laurens Habers, sportkinesist en medevennoot van Praktijk Corpus in Antwerpen.

Laurens Habers: “Als kinesist krijg ik vaak te maken met patiënten die pijn hebben in hun nek, hun rug of last hebben van hoofdpijn. Vaak zijn stress, werkhouding en slaaphouding belangrijke oorzaken, maar ook personen die moeilijk in slaap raken of een weinig kwalitatieve slaap hebben, lopen risico pijnklachten te ontwikkelen.

In al deze gevallen zou een verzwaringsdeken kunnen bijdragen tot een verbetering van de pijnklachten. Ervaar je aanhoudende slaapproblemen, is het evenwel belangrijk hier met je arts of kinesist over te praten. Die kan nog steeds het beste aanvoelen of een verzwaringsdeken ook voor jou een goed idee is.”



Op welk wetenschappelijk principe rust het verzwarend deken?

“Verzwaringsdekens zijn geïnspireerd op de therapeutische techniek ‘Deep Pressure Stimulation’ (DPS). Die maakt gebruik van een stevige, gecontroleerde druk om een gevoel van rust op te wekken. Deze techniek zou de productie van het gelukshormoon serotonine stimuleren, het stresshormoon cortisol verminderen en de niveaus van melatonine, het hormoon dat je helpt slapen, verhogen. Dit zou de algehele slaapkwaliteit ten goede komen.

Het gebruik van een verzwaringsdeken kan subjectieve en objectieve voordelen hebben voor de slaap. Maar hoewel veel mensen positieve ervaringen hebben met verzwaringsdekens, is er altijd de vraag of ze alles waarmaken dat fabrikanten of professionals beweren. Zoals met elk product dat medische voordelen aanprijst, is het dan ook verstandig om voorzichtig te werk te gaan.”



Welke potentiële voordelen biedt het?

“Van verzwaringsdekens wordt gezegd dat ze op dezelfde manier werken als een knuffel voor pasgeborenen. Ze bieden een gevoel van comfort en veiligheid. Veel mensen vinden dat deze dekens hen helpen sneller in te dommelen door dit gevoel van veiligheid op te wekken.”

“Daarnaast kan een verzwaringsdeken gevoelens van stress en angst helpen te beheersen. Aangezien stress en angst de slaap vaak verstoren, kunnen de effecten van een verzwaringsdeken dan leiden tot een betere slaap. Het verzwarend deken gaat het zenuwstelsel immers kalmeren.”

“Een overactief zenuwstelsel ligt veelal aan de basis van angst, hyperactiviteit, snelle hartslag en kortademigheid, wat natuurlijk niet bevorderlijk is voor je slaap. Door een gelijkmatige hoeveelheid gewicht en druk over het lichaam te verdelen, kunnen verzwaringsdekens de vecht- of vluchtreactie onderdrukken en het ontspannende parasympathische zenuwstelsel activeren als voorbereiding op de slaap.”

Voor wie is een verzwarend deken aanbevolen?

“Verzwaringsdekens bieden verscheidene voordelen, maar lijken het meeste effect te hebben op de slaapkwaliteit van wie veel stress ervaart of kampt met bepaalde medische aandoeningen. Hierbij denken we vooral aan personen met een autismespectrumstoornis, angst, depressie of ADHD.”

“Voor hen kunnen verzwaringsdekens therapeutische en medische voordelen bieden. Angst en depressie kunnen de slaap negatief beïnvloeden en het gebrek aan slaap verergert vaak de symptomen. Een verzwaringsdeken werkt voor deze mensen dan kalmerend en heeft aldus een positieve invloed op de slaap. Uit een onderzoek bleek dat verzwaarde dekens bijdroegen tot het verminderen van symptomen van slapeloosheid bij mensen met angst, depressie, bipolaire stoornis en ADHD.”



Op welke manier hebben mensen met autismespectrumstoornis er baat bij?

“Door het activeren van de tastzin kan een verzwaringsdeken mensen met autismespectrumstoornissen helpen zich te concentreren op de diepe druk van het deken in plaats van op andere zintuiglijke prikkels uit de omgeving. Deze druk kan troost bieden en hen in staat stellen zich te ontspannen, zelfs in overprikkelde situaties. Ondanks een gebrek aan onderzoek naar de objectieve voordelen voor de slaap, geven kinderen met autisme vaak de voorkeur aan een verzwarend deken.”

Wanneer gebruik je liever geen verzwarend deken?

“Het is onder andere afgeraden voor personen met chronische ademhalings- of bloedsomloopproblemen, astma, lage bloeddruk, diabetes type 2 en claustrofobie. Als kinesist raad ik het ook af aan mensen met slaapapneu, omdat het gewicht van een verzwaringsdeken de luchtstroom kan beperken en de symptomen van slaapapneu kan verergeren.”

“Hoewel er enkele verzwaringsdekens speciaal voor kinderen zijn ontworpen, zou ik die eveneens vermijden. Baby’s en peuters kunnen hieronder vast komen te zitten, met alle mogelijke gevolgen.”

Hoe kies je het ideale verzwaringsdeken?

“De meeste mensen verkiezen een verzwaringsdeken met een gewicht van ongeveer 10% van hun lichaamsgewicht. Maar hou bij het zoeken naar een verzwaringsdeken daarnaast vooral rekening met je eigen voorkeuren. Je vindt verzwaringsdekens in diverse materialen, met verschillende gewichten en afmetingen.”

Een goede nachtrust is onmisbaar...

