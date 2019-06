Exclusief voor abonnees Scoort de Mobiscore ondermaats? Sven Ponsaerts

18 juni 2019

18u39 3

Een ‘Mobiscore voor elk huis’: veel punten scoort de overheid er nog niet mee. Een slechte score voor pakweg cultuur, terwijl het cc in de achtertuin ligt. Of goede punten voor de nabijheid van een station, waar maar zeven treinen per dag stoppen. Staat de Mobiscore wel op punt?

Mogelijk surfte u, nieuwsgierig naar de score van uw eigen woning, ook al naar mobiscore.be. Een score van 1 op 10 geeft sinds gisteren voor elke Vlaamse woning weer hoe goed het openbaar vervoer en winkels, maar ook voorzieningen voor onderwijs, ontspanning, sport en cultuur, gezondheid en zorg, te voet of met de fiets bereikbaar zijn. Het resultaat stelt velen echter teleur, zo blijkt. Algemene teneur: de Mobiscore is te negatief, en rammelt.

