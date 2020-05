Schrijnwerk in pvc of aluminium: alle voor- en nadelen op een rijtje Redactie

28 mei 2020

11u00

Bron: Livios 0 Livios J oren en Cynthia wonen in een moderne nieuwbouw in Hechtel-Eksel. Die bouwden ze volgens oren en Cynthia wonen in een moderne nieuwbouw in Hechtel-Eksel. Die bouwden ze volgens bouwsite Livios bijna helemaal zelf met isolerende bekistingsblokken. Over de meeste keuzes zaten ze direct op één lijn, maar voor de ramen en deuren twijfelden ze tussen pvc en aluminium. Benieuwd wat het geworden is?

Pvc…

- Op vlak van prijs-kwaliteit doe je met pvc een goede zaak. Het is goedkoper dan aluminium en valt in dezelfde prijsklasse als hardhout.

- Ook esthetisch is pvc erg veelzijdig: er is een uitgebreide kleurenkeuze en er bestaan ook pvc-profielen met een aluminium- of houtlook.

- Pvc heeft een goede isolatiewaarde en is bestand tegen corrosie.

- Pvc is erg onderhoudsvriendelijk.

- Met pvc is het wel moeilijker om gebogen vormen te maken. Het materiaal is ook onderhevig aan temperatuurschommelingen.

Tip: geen idee welke materialen er allemaal bestaan voor je schrijnwerk? Leer ze kennen in deze keuzewijzer.

… of aluminium?

- Slanke en scherpe aluminium profielen geven je woning een moderne uitstraling.

- Je kan er grote overspanningen mee uitvoeren. Handig bij ruime glasgevels.

- Gemiddeld iets duurder dan hout en pvc.

- Stevig, duurzaam en onderhoudsvriendelijk.

- Krassen zijn moeilijk te verwijderen.

- Qua isolerende waarde scoort aluminium wat minder dan hout en pvc.

De oplevering?

Joren en Cynthia kozen uiteindelijk voor pvc. “We zien allebei heel graag een aluminiumlook, maar naar isolatiewaarden en prijs scoorde dit materiaal wat minder op dat moment”, vertelt Joren. “Dat gaf uiteindelijk de doorslag om voor pvc te gaan met driedubbele beglazing. Dit past beter binnen het duurzame concept van onze woning. Achteraf gezien zijn we esthetisch heel tevreden over onze keuze al speelt de uitzetting van het materiaal soms wel op, zeker bij de deuren in warme periodes.” Bekijk hier welke soort beglazing jij best kiest.

Tip: Lees hier hoeveel ramen gemiddeld kosten.

