Schoenenontwerpster Virginie Morobé uit ‘Latem Leven’ verkoopt nu ook decocollectie

Virginie Morobé, bekend van het VTM-programma ‘Laten Leven’ en het schoenenlabel dat haar naam draagt, heeft nu ook een eigen decocollectie. “In Morobé Maison vormde ik met de hulp van kunstenares Anita Le Grelle, de typerende kenmerken van mijn schoenen om tot vazen, koffietassen, kommen, …” De items zijn vanaf eind mei te koop voor 35 tot 385 euro.

“Al op mijn 18de bracht ik vanop verre reizen accessoires en objecten mee die later de basis vormden voor mijn interieur. Als ik geen schoenen had ontworpen, dan had ik me dieper in binnenhuisdecoratie verdiept” zegt Virginie. “Met Morobé Maison breng ik nu mijn twee interesses samen. Het begon met mijn droom om een vaas te maken in de vorm van de Edith boot. Maar ik besefte dat ik dat niet zelf kon en het is ook geen object dat de eerste de beste keramist of pottenbakker kan maken, want je hebt echt een mal van die schoen nodig.”