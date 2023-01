Schilderen: hoe krijg je een topresultaat, zelfs als je twee linkerhanden hebt?

LiviosSchilderen is een populaire klus bij (ver)bouwers. Maar het is niet omdat je zelf aan de slag gaat met verf en kwast, dat je het ook altijd beter doet. Met deze tien ultieme tips van bouwsite Livios laat je niets aan het toeval over.

Een goede voorbereiding bepaalt of je verfklus een succes wordt of niet. Maar liefst 70 procent van het resultaat hangt af van een goede voorbereiding. Neem dus voldoende tijd om je muren en plafonds te leren kennen.



Je schilderwerken optimaal voorbereiden? Dit mag je zeker niet vergeten.

1. Begin niet te snel

Is je nieuwe woning nog niet bemeubeld? Dan kan je snel beginnen verven. Maar zijn je muren en plafonds hier wel klaar voor? Hoe lang moet je pleisterwerk drogen? Ga uit van één week per millimeter bepleistering. Voor 2 cm pleister is dat dus 20 weken wachttijd. Hierna kan je aan de slag. Maar vergeet niet dat je bouw zich nog ‘zet’. En dat er hier en daar waarschijnlijk nog barsten in je pleisterwerk opduiken.

Ga al aan de slag met primer

Wil je toch snel beginnen? Veel decoratiezaken lenen vochtmeters uit om te controleren of je muren droog genoeg zijn. Is dat het geval? Breng dan een laag primer aan. Zo heb je al een mooi idee van het eindresultaat. Laat de primer een jaartje staan en werk vervolgens pas alles af.

2. Nieuwbouw? Check je ondergrond

De afwerking van je wanden en plafonds bepaalt alles. Voor vers pleisterwerk of nieuwe gipsplaten heb je een primer nodig. Die zorgt dat de ondergrond de verf goed opneemt en vormt de brug tussen de pleister en de uiteindelijke afwerkingslaag. Zonder primer is de kans groot dat je verf niet genoeg hecht.

Test: zo weet je of je muur verfklaar is

Een verfklare muur is een poreuze muur. In nieuwbouwwoningen is dat vaak een probleem. De pleisterwerker doet zijn best om het oppervlak zo glad mogelijk te krijgen. Achteraf moet je dan lichtjes bijschuren om de verf goed te laten hechten. Een handige manier om dit zelf te testen: sproei een beetje water in de hoeken van je muren. Trekt het water binnen de acht seconden in de ondergrond? Perfect! Pas na twaalf seconden? Dan breng je best een fixatiemiddel aan. Duurt het langer dan twaalf seconden? Begin in dat geval al maar te schuren.

3. Oudere muren? Reinig voldoende

Heb je een woning gekocht en is alles al eens geverfd? Dan heb je meestal geen primer meer nodig. Een laagje afwerking volstaat hier. Of het nu gaat om pleisterwerk of gipsplaten. De uitzondering op de regel: vuile muren na veelvuldig roken, roetaanslag of waterschade. Hier heb je een isolerende primer nodig. Anders komen er vroeg of laat vuile kringen tevoorschijn.

De ammoniaktest

Controleer zelf of je muren vuil zijn. Doe wat ammoniak in een emmer met lauw water. Wrijf met een spons over een stuk muur en wring deze een aantal keren uit in de emmer. Kleurt je water gelig? Dan koop je best een isolerende primer. Reinig oude muren niet met ammoniak, maar met een neutrale allesreiniger. Ammoniak laat resten achter. Naspoelen doe je met water. Ververs regelmatig het water in de emmer.

Voor de eerste keer je muur of plafond verven? Maak dan zeker deze fouten niet.

4. Afplakken: gebruik de juiste tape

Goede tape om af te plakken is goud waard. Maar welke kies je? Een goedkope tape heeft twee nadelen: de verf kan er nog onder en de lijm is vaak te sterk. Als je de tape lostrekt, komt er mogelijk verf mee van je wand of plafond. Let extra op bij ramen en deuren.

Hoe herken je de betere tapes? De bekende gele crêpe tapes zijn goed om eenmalig je vloer of raam mee af te plakken. Voor specifieke schilderwerken informeer je je best over aangepaste tapes. De paarse en gouden tapes geven een strakker en mooier eindresultaat, maar zijn wel wat duurder.

Win advies in

Je goed laten informeren, is cruciaal. Sommige decoratie- of verfzaken geven gratis advies aan huis. Niet alleen over de verf die je best gebruikt, maar ook over welke kleurencombinaties passen in jouw interieur. Of over welke afplaktapes je moet gebruiken.

Volledig scherm © Levis

5. Breng genoeg lagen aan

Hoeveel lagen verf heb je nodig? Dat hangt af van het product en van de kleur. Voor lichte tinten volstaan twee lagen meestal. Ga je voor fel wit, dan heb je eerder drie lagen nodig. Hetzelfde voor felle en donkere kleuren. Bovendien is het soms beter om twee lagen primer aan te brengen en één laag afwerking dan andersom. Je primer hecht namelijk een pak beter en is tegenwoordig verkrijgbaar in de kleur van je afwerkingslaag.



Lees ook: Check deze tips om de juiste verf te kiezen uit het enorme beschikbare aanbod.

6. Zorg voor het perfecte verfklimaat

Verf je best in de zomer of liever in de winter? Als er ventilatie of verwarming in de woning is, maakt het niet zoveel uit. Is dat niet het geval, bijvoorbeeld bij een grote verbouwing, dan zijn twee dingen belangrijk: de temperatuur en de luchtvochtigheid. Binnen moet het minstens 10°C zijn, idealiter 17 à 18°C. De luchtvochtigheid ligt best tussen de 60 en 70%. Bij een te lage luchtvochtigheid droogt je verf te snel. Is die te hoog, dan blijft je verf te lang nat.

Maak je woning schilderproof

Is het vochtig buiten? Hou dan je ramen dicht tot je klaar bent. Zeker bij verf op waterbasis. Bij solventgedragen verf (met terpentine, nvdr.) verlucht je de ruimte best af en toe. Hou ook op heel warme dagen alles dicht zodat je verf niet te snel droogt. Tip: krijg je een droge mond tijdens het verven? Hoog tijd om de luchtvochtigheid te verhogen. Vul gewoon een paar emmers met warm water en zet deze in de ruimte waar je bezig bent.

7. Werk met het geschikte materiaal

Gebruik voor kleine oppervlakken en hoekjes een verfborstel. Voor grotere vlakken een rol. Voor watergedragen producten neem je een synthetische borstel, voor solventgedragen verf werk je met een borstel van varkenshaar. Kies voor muren bij voorkeur rollen van 18 cm breed. Voor typische muurverven ligt de gepaste haarlengte tussen 9 en 13 mm, afhankelijk van de rol.



Meer weten over verfborstels en -rollen? Dit artikel geeft al hun geheimen prijs.

8. Gebruik alle verf in de pot

Op de verfpot staat hoeveel vierkante meters je met de inhoud kan dekken. Dat heeft een goede reden: heb je verf over? Dan is je verflaag waarschijnlijk te dun en is het eindresultaat niet optimaal. Meet dus goed op voorhand de oppervlakte van je muren en plafonds na.

Volledig scherm © ThinkStock

9. Hanteer de juiste techniek

Voor een perfect eindresultaat, zonder strepen, vegen of ongewenste kleurschakeringen, werk je in drie stappen: aanbrengen, verdelen en afrollen.

• Begin met de verfborstel. Verf eerst een aantal centimeters breed in de hoeken en rond de stopcontacten en verlichtingsknoppen op de plaatsen waar je gaat rollen. Haal de afdekplaatjes er wel eerst af. Strijk nooit de hele ruimte af met de borstel, maar enkel daar waar je op dat ogenblik ook met de rol moet werken.

• Doe verder met de verfrol. Werk in vakken van één vierkante meter. Werk weg van de lichtinval. Zo vallen eventuele onregelmatigheden minder snel op. Bevindt je raam zich links, dan begin je in de linkerbovenhoek, gevolgd door de linkerbenedenhoek. Schuif op naar rechts, telkens van boven naar beneden. Strijk nooit verf over een gedroogd stuk. Zo vermijd je strepen.

• Haal je verfrol door de verfbak tot deze verzadigd is en breng een lijn verf aan van links naar rechts. Doe dit driemaal per vak, maar wissel af van richting (de eerste lijn trek van je links naar rechts, de tweede van rechts naar links en de derde lijn opnieuw van links naar rechts. Hierna verdeel je de verf over het hele vlak, met zowel verticale als horizontale stroken.

Is je vak helemaal bedekt met verf? Dan is het tijd om af te rollen. Maak een laatste, vloeiende rolbeweging, opnieuw van de lichtinval weg.



Ga je in de badkamer verven? Hou rekening met deze aandachtspunten.

10. Laat je borstel een nachtje weken

Ben je klaar? Schraap met een plamuurmesje de meeste verf van je borstel of rol. Zet daarna alles een nachtje in een pot water. Reinig de volgende dag nog even na met water. Zeep heeft weinig zin.

Denk aan het milieu

• Giet je verf niet uit in de spoelbak. Het blijft slecht voor het milieu, ook al gebruik je watergedragen verf.

• Gooi verfresten nooit in de vuilbak. Breng je verfafval naar het containerpark.

• Wil je de volgende dag verder doen met dezelfde rol of borstel in dezelfde kleur? Was ze dan niet uit, maar wikkel ze in huishoudfolie. Zo komt er geen lucht aan en drogen ze niet uit.

Lees ook op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be, een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.

Bron: Livios