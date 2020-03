Samenwonen in tijden van corona: tips voor appartementsbewoners Redactie

27 maart 2020

10u30

Bron: Livios 0 Livios Voldoende afstand houden: dit advies hoor je vandaag overal. Maar eigen aan een appartementsgebouw is dat daar mensen van alle leeftijdsgroepen samenleven. Hoe beperk je dan het risico op besmetting? En wat als je algemene vergadering voor binnenkort gepland stond? Voldoende afstand houden: dit advies hoor je vandaag overal. Maar eigen aan een appartementsgebouw is dat daar mensen van alle leeftijdsgroepen samenleven. Hoe beperk je dan het risico op besmetting? En wat als je algemene vergadering voor binnenkort gepland stond? Bouwsite Livios zocht het uit.

Woon je in een appartementsgebouw? Dan is het niet ondenkbaar dat er boven, naast of onder jou ook andere bewoners leven, ook mensen die tot de risicogroep behoren. Heel wat oudere mensen verkopen namelijk hun huis om te verhuizen naar een appartement. Daarom is het zeker in een appartementsgebouw erg belangrijk dat iedereen zijn gedrag aanpast.

Taken verdelen

“Solidair zijn is meer dan ooit aan de orde”, vindt ook Astrid Clabots, die zich als advocaat heeft gespecialiseerd in appartementsrecht. “Ga niet met meerdere personen in de lift staan, draag handschoenen en ontsmet dagelijks de lift- en lichtknoppen, de bel, trapleuningen en de schakelaars voor poorten om het risico te beperken.” Misschien kan je samen met de andere bewoners een beurtrol uitwerken, waarbij de meest kwetsbare mensen uit het gebouw worden vrijgesteld. “Geraak je er zelf niet uit? Je syndicus kan eventueel ook een coördinerende rol op zich nemen en taken verdelen.”

Bereid je voor

In deze tijd van het jaar vinden er normaal gezien ook heel wat algemene vergaderingen plaats. “Die kunnen nu niet doorgaan en zullen later dit jaar worden ingehaald”, zegt Astrid Clabots. “Om dat mogelijk te maken, is de nodige flexibiliteit van alle mede-eigenaars aangewezen. Zo zal het soms niet anders kunnen dan dat de vergadering overdag plaatsvindt in plaats van ’s avonds na de werkuren. Laat je ook zeker niet met een kluitje in het riet sturen: het is belangrijk dat je syndicus deze meeting niet stilzwijgend laat voorbijgaan. Gebruik deze periode van uitstel om je agendapunten te bepalen en aan de syndicus te bezorgen. Zo ben je voorbereid als er een nieuwe datum wordt geprikt.”

Moeite met huur betalen

Voor wie zijn lening moeilijk kan afbetalen nam de overheid al maatregelen. Maar hoe zit het met huurders die het nu wat moeilijker hebben? Wettelijk gezien zijn verhuurders niet verplicht om de huur te laten wegvallen. Maar uit solidariteit kunnen verhuurders zelf wel beslissen om dit volledig of deels kwijt te schelden voor een bepaalde periode. Als je technisch werkloos bent, en de huur niet tijdig of volledig kan betalen, verwittig je verhuurder dan op tijd per mail.

Defect of schadegeval

Geplande bouw- of renovatiewerken zullen de komende weken waarschijnlijk uitgesteld worden. Maar wat als net nu de lift defect raakt? Of als je in je eigen appartement met een schadegeval zit? “Dat is inderdaad lastig”, zegt Astrid Clabots. “Deze week nog vertelde een mevrouw ons dat ze na kleine bouwwerken last had van waterschade.”

Hoe snel kan er dan iemand ter plaatse zijn om dat te herstellen? Op de website van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken staat dat herstellingen binnenshuis nog kunnen als ze dringend nodig zijn om de veiligheid, het welzijn en de hygiëne van de bewoners te garanderen. Dat bevestigt ook CIB Vlaanderen: “Noodzakelijke interventies blijven mogelijk op voorwaarde dat de regels rond social distancing worden nageleefd.”

Door de maatregelen tegen corona zitten veel mensen de komende weken aan huis gekluisterd. Binnen ‘Mijn Thuisblijfgids’ vind je allerlei tips van onze experten en journalisten zodat je deze periode met succes kan doorkomen.

