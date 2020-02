WOON.LIVIOS Gesponsorde inhoud Ruwbouwmaterialen kiezen?

Zo doe je dat in 5 stappen Aangeboden door Wienerberger

25 februari 2020

10u58 0 WOON. Ruwbouwmaterialen kiezen is niet zo simpel. Toch is het belangrijk, want je bakstenen en dakpannen bepalen grotendeels de look van je woning. Geen zin om van showroom naar showroom te rijden? Dan is de showroom van Wienerberger in Kortrijk of Londerzeel the place to be. Je vindt hier alle bouwmaterialen voor de ruwbouw van jouw huis.

1. KIES

In welke stijl wil je bouwen? Bij Wienerberger heb je keuze uit meer dan 600 verschillende gevelstenen, kleidakpannen en kleiklinkers. Met de gevelstenen van Terca en Desimpel vind je voor elke stijl de juiste steen. Daarnaast kan je kiezen uit een uitgebreid gamma kleidakpannen van Koramic en onderhoudsvriendelijke kleiklinkers voor je oprit of terras. Ook het formaat en de kleur kies je zelf.

2. LEER

Wie wil bouwen, kan zich maar beter goed informeren. Grote maquettes in de showroom tonen producten in geplaatste toestand. Loop langs de modellen en ontdek meer over metseltechnieken, dakconstructies en isolatie. Zoek je meer informatie over renovatieoplossingen? Laat je dan inspireren door de verschillende maquettes in de renovatiecorner.

3. COMBINEER

Wil je een totaalindruk van hoe je woning eruit zal zien? Wienerberger heeft speciale displays waar je diverse ruwbouwonderdelen in kan plaatsen, van gevelstenen en dakpannen tot voegmortel. Zo zie je alle materialen naast elkaar en krijg je een realistisch beeld. Ga je voor een harmonieus geheel of wil je net een pittig kleurcontrast? Vervang een aantal elementen tot je het gewenste effect bereikt.

4. TEST UIT

Ben je toch nog niet zeker van je keuze? In de ruime stalenafdeling kan je terecht voor stalen van het complete gamma gevelstenen, kleidakpannen en kleiklinkers. Neem jouw favoriete bouwmaterialen mee naar huis en slaap er nog een nachtje over, voordat je de knoop doorhakt.

5. WIN ADVIES IN

Of het nu gaat over EPB, lage energie, BEN-woningen, prijzen of referentieadressen, de vakmannen van Wienerberger staan voor je klaar met documentatie en technisch advies. Samen ga je op zoek naar de juiste oplossing voor jouw vragen. Zoek je referentieadressen om je favoriete baksteen of dakpan in het echt te bekijken? Ontdek referentieadressen in jouw regio op www.huizenspotten.be en laat je inspireren voor jouw project.

Alles onder één dak

Door een unieke samenwerking met een aantal bouwproducenten heeft Wienerberger letterlijk alles in huis voor jouw ruwbouw: dakpannen, kleiklinkers, binnenmuur- en gevelstenen, en nog veel meer. Je vindt er ook voegmortel van Seifert in verschillende kleuren, een ruime keuze aan raamprofielen van Reynaers Aluminium en Deceuninck, een uitgebreid gamma daksystemen van Velux en kwalitatieve isolatiematerialen van Isover, Rockwool en Recticel. Zo krijg je een totaalbeeld van alle ruwbouwproducten in één showroom. Laat je inspireren en informeren!

Bezoek ook de virtuele showroom op www.wienerberger.be/showrooms.