Gesponsorde inhoud Rust op je terras: dit is de oplossing! Aangeboden door Betafence Belgium NV

03 juni 2019

12u00 0 WOON. Grenst jouw tuin aan een drukke weg? Of ligt jouw terras zo dicht bij dat van de buren dat je van elk gesprek meegeniet? Goed nieuws! Betafence heeft met Gabion Stonewall een nieuw type omheining ontwikkeld dat storende geluiden dempt. Dé oplossing voor wie snakt naar rust op zijn terras!

Voorbijrazend verkeer, lawaaierige buren, muziek die een paar huizen verder uit de boxen schalt. Geluidsoverlast is één van onze grootste ergernissen. Zeker als je nood hebt aan wat rust op je terras. Gelukkig maakte Betafence werk van een robuuste omheining die je de nodige stilte garandeert. Een onmisbaar element in elke tuin, zeker nu we alsmaar dichter op elkaar wonen.

Stijlvolle wand

Om geluiden te dempen, wordt doorgaans gekozen voor een gemetselde muur of betonnen platen. Niet meteen de beste oplossing qua plaatsing en uitzicht… Daarom bedacht Betafence de Gabion Stonewall: deze eyecatcher is makkelijk gemonteerd en reduceert geluidsoverlast met meer dan 50 procent! Het systeem bestaat uit een uniek, geïntegreerd paalconcept waarmee je gevulde wanden bouwt. Eens gevuld, zijn de palen van de wand volledig aan het oog onttrokken.

Vulling naar keuze

Met de Gabion Stonewall ben je niet alleen zeker van rust in je tuin, je geeft ook een natuurlijke touch aan je tuin en terras. Je kiest zelf met welke materialen je de wand opvult: lavastenen, houtsnippers, boomschors, grote kiezelstenen, bamboe, boomstammetjes… Het aanbod is zo groot dat je ongetwijfeld een materiaal vindt dat perfect aansluit bij de uitstraling van je woning en tuin.

Bewezen resultaat

In een erkend labo werd de Gabion Stonewall getest volgens ISO-norm 10140_2 op het vlak van geluiddempende eigenschappen. En wat blijkt? Het concept is uitermate geschikt om geluid in huis en tuin te verminderen. De testen zijn uitgevoerd bij een wand van 160 centimeter hoog, 30 centimeter dik en gevuld met lavastenen. Dat betekent ook dat je met een dikkere wand het lawaai nog meer kan dempen. Een bijkomende test toont ook aan dat de Gabion Stonewall er niet alleen stoer uitziet; hij weerstaat zelfs aan een windkracht van 165 km/uur.

Wil je meer weten over dit uniek concept? Stel al je vragen aan een verdeler bij jou in de buurt. Of neem contact op via info.benelux@betafence.com, of via 056/734747.