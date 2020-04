Rush op zonnepanelen? Sector vraagt om verlenging terugdraaiende teller Redactie

27 april 2020

11u00

Bron: Livios 1 Livios Laat je dit jaar zonnepanelen installeren, dan kan je nog genieten van de terugdraaiende teller. Er werd dan ook een rush op zonnepanelen verwacht, meldde Laat je dit jaar zonnepanelen installeren, dan kan je nog genieten van de terugdraaiende teller. Er werd dan ook een rush op zonnepanelen verwacht, meldde bouwsite Livios eind januari. Maar daar kan de lockdown een stokje voor steken. Installateurs kunnen niet garanderen dat alle bestellingen aan het einde van dit jaar ook effectief geplaatst zijn. De sector vraagt om uitstel.

Terugdraaiende teller

2020 is het ideale jaar om nog zonnepanelen te installeren. Doe je dit nog voor het einde van het jaar? Dan kan je nog van de terugdraaiende teller genieten. Dit principe laat eigenaars van zonnepanelen toe om de stroom die ze in de zomermaanden op het net zetten er in de winter zonder extra kosten af te halen. Vanaf 2021 kan je in principe niet meer kiezen voor het gunstige principe van de terugdraaiende teller.

Vertraging door lockdown

Installateurs waarschuwen dat de lockdownmaatregelen een spelbreker kunnen zijn. Ze kunnen niet garanderen aan klanten die een bestelling plaatsen dat hun installatie dit jaar nog afgewerkt raakt. Door de lockdown zitten ze met vertragingen. En het is nog niet zeker hoelang dat zal blijven duren. Dakwerken kunnen uitgevoerd worden, maar installateurs mogen niet binnen bij de mensen om de kabels door te trekken en de elektrische aansluiting af te werken. Ook de keuringen liggen stil.

Verlenging terugdraaiende teller mogelijk?

Installateurs hopen op enkele maanden uitstel en vragen om het principe van de terugdraaiende teller toch nog toe te laten bij wie de zonnepanelen pas begin volgend jaar geplaatst kunnen worden. “Gewoonlijk is dit de grootste periode met een piek tot aan de zomer, omdat velen nog snel zonnepanelen bestellen. Maar de verkoop staat vanwege de coronacrisis op een laag pitje”, vertelt Bram Claeys, directeur van sectororganisatie Ode. “Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt over het alternatieve systeem vanaf 1 januari.”

“Logische beslissing”

Gie Verbunt, CEO van IZEN, vindt het een kwestie van gezond verstand om het principe van de terugdraaiende teller te verlengen. “Het is een vorm van eerlijkheid naar de mensen en installatiebedrijven toe, die het door de onvoorziene omstandigheden niet meer halen. Zonder uitstel wordt het een helse situatie. Je krijgt dan een rush om de verloren maanden nog in te halen, met alle risico’s van dien. Ook voor de veiligheid.”

Nog geen uitstel voor terugdraaiende teller

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) lijkt weinig oor te hebben naar de vraag van de sector. Volgens haar woordvoerder Andy Pieters onderzoeken ze of een eenmalige investeringssteun na 31 december 2020 opportuun is om de installatie van zonnepanelen te stimuleren: “We kunnen daar niet op vooruitlopen”, klinkt het.

Wel voor andere energieprojecten

Demir geeft wel extra tijd voor investeringen in hernieuwbare energie, warmtekracht, kleine en middelgrote windprojecten en groene warmte. De investeringssteun wordt verlengd met 120 dagen: “We versoepelen onze regelgeving waardoor de investeerders in energieprojecten extra tijd krijgen om hun projecten tot een goed einde te brengen en in dienst te nemen. Zo verliezen ze geen ondersteuning van de Vlaamse overheid en hebben ze geen reden om investeringen te verliezen.”

