Ruben renoveert zelf herenhuis in Leuven: het resultaat is fenomenaal

05 augustus 2019

11u00

In de rand rond Leuven wonen Ruben en Dorien in een statig herenhuis uit 1937. Vandaag heeft het rijhuis drie mooie verdiepingen en een gezellige tuin. En dat is de verdienste van Ruben zelf. De afgelopen jaren pakte hij kamer per kamer aan. Bouwsite Livios ging luisteren naar zijn verbouwervaringen.

Wat meteen opvalt als je binnenkomt, is dat de rijwoning baadt in natuurlijk licht. Van de voorgevel tot aan de tuin is er één grote ruimte, waardoor je een open gevoel krijgt. “Oorspronkelijk was het zicht op de tuin deels afgeblokt door een toilet en een bureau”, vertelt Ruben. “Zonde, want het is eigenlijk de mooiste plaats in huis qua lichtinval en uitzicht. Daarom trokken we de hele ruimte open en plaatsen we een open keuken met kookeiland. De afbraakwerken heb ik allemaal zelf gedaan, maar voor de plaatsing van de keuken deden we beroep op een aannemer. Maar ook als we een vakman inschakelen, steek ik mee de handen uit de mouwen.”

Informeer je op voorhand

De elektriciteit was aan vervanging toe. Dat deed Ruben grotendeels zelf. “Enkel de aarding heb ik uitbesteed. Voor de stopcontacten en de aansluiting kreeg ik hulp van een vriend die er meer van kent. Hij maakte het plan op en gaf me de nodige technische ondersteuning. Ik heb ooit een opleiding podiumkunsten gevolgd dus ik heb wel wat basiskennis van elektriciteit. Maar ik ben gewoon graag met mijn handen bezig. Je hoeft heus geen expert te zijn om de meeste klussen zelf te doen. Belangrijker is dat je je op voorhand goed informeert, de rest leer je al doende.”

Oefening baart kunst

Op de benedenverdieping ligt een uniek mozaïekparket. De stukjes zijn aan elkaar gelijmd, en die gelijmde tegels werden dan als parket gelegd. De vloer was beschadigd en vuil toen we de woning kochten. Op de bovenverdiepingen ligt een plankenvloer met mooi hout, maar ook die kon wel een opknapbeurt gebruiken. Het hout was oneffen, de planken uitgezet. “Ik heb een vloerschuurmachine gehuurd en twee weken lang alle vloeren opgeschuurd. Waarschijnlijk een van mijn meest arbeidsintensieve taken. Gelukkig was ik bovenaan in een zolderkamer begonnen, want in het begin heb ik wel wat geknoeid.”

“Na die eerste kamer had ik het in de vingers en ging het veel vlotter. Een tip voor wie zijn vloer gaat opschuren: neem een schuurmachine mét ingebouwde stofzuiger. Ik ben voor een goedkoper alternatief zonder stofzuiger gegaan. Achteraf gezien was dat de meerprijs wel waard geweest. Al dat stof!” In totaal schuurde Ruben 100 m² aan vloeren. “Voor de huur van de machine heb ik zo’n 600 euro betaald. Als we de vloer hadden laten doen, had ons dat duizenden euro’s gekost aan werkuren.” Het parket in de woonkamer kreeg nog een laag olie en ziet er weer als nieuw uit.

Nieuwe badkamer

Ook de badkamer is helemaal vernieuwd. “Ik heb een muur van gipskarton geplaatst, en die ook zelf afgewerkt en betegeld”, legt Ruben uit. “Het bad en de meubels hebben we laten plaatsen. We zijn heel tevreden over de plaatsing, maar met wat voorbereiding en onderzoek had ik dit ook zelf gekund. Net zoals bij de elektriciteit kan het overweldigend zijn als je niet weet waar je moet beginnen. Maar als je je op voorhand goed laat adviseren, kan je veel zelf.”

Zoek een comfortabele woonplaats

“In de slaapkamer maakte ik een inloopkast. Daarvoor heb ik gewoon bestaande kleerkasten gebruikt, en er een frame rond gebouwd van MDF.” Ook de massieve boekenkast in de woonkamer is een ontwerp van Ruben. “Het hout kostte ongeveer 800 euro. Het heeft een tijd geduurd, maar ik ben wel tevreden met het resultaat. Ik ben erg perfectionistisch, dus ik spendeer liever wat meer tijd aan een klus tot ik helemaal tevreden ben. Als ik iets snel en halfslachtig afwerk, erger ik me nadien veel langer dan de tijd die het kost om het goed te doen!”

Of er zaken zijn die Ruben anders zou aanpakken?

“Ik zou hier niet blijven wonen tijdens de grote verbouwingen. Er zijn momenten geweest dat er in de winter geen ramen in de keuken waren bijvoorbeeld, of dat er geen waterafvoer was. Er is sowieso veel stof en vuil in huis. Je verliest ook veel tijd door telkens opnieuw je materiaal op te bergen. Als je voor langere tijd renoveert, zoek je beter even een comfortabelere woonplaats.” Wil je tijdens een renovatie voordelig ergens anders wonen? Dit zijn je opties.

