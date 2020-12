Rookmelders redden levens: zo plaats je ze makkelijk zelf

LiviosSinds 1 januari 2020 is een rookmelder verplicht in elke Vlaamse woning. Toch blijkt dat nog altijd niet iedereen er een of meer heeft geplaatst. Jammer, als je weet dat zo’n rookmelder je leven kan redden als er brand uitbreekt. Wil je er wel een plaatsen, maar weet je niet goed waar en hoe? Deze tips van bouwsite Livios helpen je op weg.

In geval van woningbrand is snel reageren cruciaal. In de eerste plaats voor je eigen veiligheid, maar natuurlijk ook om je woning te redden. Rookmelders zijn in dat opzicht absoluut onmisbaar. We leggen je in vier stappen uit hoe je ze kiest, plaatst en in topvorm houdt.

Stap 1: kies de juiste rookmelder

Koop een optische rookmelder met testknop. Controleer de verpakking op een CE-markering en de norm EN14604. Zoek op de verpakking naar de CE-markering en de norm EN14604. Op die manier ben je er zeker van dat de rookmelder voldoet aan de wettelijke technische bepalingen.

Controleer of er een testknop is. Om achteraf te kunnen controleren of je rookmelder nog steeds correct werkt, is het belangrijk dat hij is uitgerust met zo’n knop. Check ook het type batterij. Bepaalde rookmelders zijn voorzien van een niet-vervangbare batterij die tien jaar meegaat. Daartegenover staat wel een kleine meerprijs, maar je bent wel tien jaar gerust. Er zijn ook rookmelders die je kan aansluiten op het elektriciteitsnet. Het is belangrijk dat deze voorzien zijn van een noodbatterij die er bij stroomonderbrekingen voor zorgt dat de melder blijft werken.

Stap 2: bepaal waar je een melder wil

Plaats minstens één rookmelder in de hal of het trappenhuis op elke bewoonde verdieping. Verder kan je ook je slaapkamer, living en bureau voorzien van een rookmelder. Hang geen detectoren in de keuken, badkamer of garage. Hier kunnen kookdampen, waterdampen en uitlaatgassen valse alarmen veroorzaken.

Gebruik rookmelders die met elkaar in verbinding staan. Brandt het bijvoorbeeld beneden, dan zullen de rookmelders op andere verdiepingen ook in werking treden. Als je rookmelders niet onderling verbonden zijn, test dan of je ze overal in huis goed kan horen. Zeker op je slaapkamer moet het alarmsignaal luid weerklinken.

Stap 3: plaats de rookmelder(s)

Installeer de rookmelders volgens de voorschriften van de fabrikant. Dat is meestal in het midden van het plafond en steeds op minstens 30 cm van de hoek. Op die manier kan de melder de rook het snelst detecteren. Indien toegelaten door de fabrikant, kan je de rookmelder tegen de muur plaatsen. Installeer ze dan wel zo hoog mogelijk, maar toch minstens 15 cm van plafond en 30 cm van de hoek af. Plaats de rookmelder zo dat je er vlot bij kan voor onderhoud en het testen. Doe het deksel van de rookmelder open, hou hem tegen het plafond of muur en teken de boorgaten af.

Boor vervolgens met een steenboor schroefgaten van de gewenste dikte (kijk hiervoor op de gebruiksaanwijzingen) en monteer pluggen in de schroefgaten. Bij holle plafonds gebruik je dezelfde pluggen als voor een holle wand. Schroef de rookmelder vast. Als het een model is met vervangbare batterijen, plaats dan meteen nieuwe batterijen in de batterijhouder en plaats het deksel weer op de rookmelder. Schakel de melder in.

Stap 4: test de melder(s) regelmatig

Test je rookmelder(s) minstens één keer per maand door op de testknop te duwen. Zo ben je zeker van een goede werking. Verwijder elke maand het stof met een stofdoek of stofzuiger. Als je voor een rookmelder hebt gekozen met vervangbare batterijen, zorg er dan voor dat je ze tijdig vervangt. De meeste rookmelders geven een waarschuwingssignaal als het tijd is om de batterijen te vervangen. Bedek of overschilder de rookmelder nooit. Stop nooit de gaatjes toe, want dan functioneert de melder slecht.

Bron: Livios