Rookmelders redden je leven: vanaf 2020 verplicht voor elke Vlaamse woning Redactie

28 oktober 2019

11u30

Vanaf 1 januari 2020 is een rookmelder verplicht in elke Vlaamse woning. Woningbranden maken nog elk jaar tientallen slachtoffers in België. Een rookmelder is een simpele en efficiënte manier om je te beschermen tegen de gevaren van een brand. Zeker als er 's nachts brand uitbreekt, is de kans groot dat je zonder rookmelder de brand niet tijdig ontdekt. Brandpreventieadviseur Tim Renders vertelt aan bouwsite Livios welke maatregelen je nog kan treffen om je brandveiligheid in huis te verbeteren.

Wist je dat er dit jaar al meer dan veertig mensen zijn omgekomen in ons land bij een brand in hun woning? En dat er jaarlijks meer dan 20.000 woningbranden zijn in België? “Het dodencijfer bij woningbranden is bij ons erg hoog, onder andere door onvoldoende of geen rookmelders”, legt brandpreventieadviseur Tim Renders uit. “Want geloof het of niet, ’s nachts word je niet wakker door de geur van rook. Onze neus slaapt met ons mee en wordt uitgeschakeld, rookmelders nemen het dan voor ons over.”

Tip: Rookmelders zelf installeren? Gebruik dit handig stappenplan.

Waar hang je ze?

Ga je een huis of appartement (ver)bouwen? Dan moet je bij de aanvraag van je bouwvergunning sowieso aangeven op de plannen waar je van plan bent je rookmelder(s) te plaatsen. Voor iedere woning geldt dat één melder soms al voldoende is, bijvoorbeeld als je in een huis, studio of appartement woont met maar één verdieping. Bestaat je woning uit meerdere verdiepingen? Dan moet je op elke verdieping minstens één rookmelder plaatsen.

Tim verduidelijkt met een voorbeeld: “Je slaapt met je gezin met twee kinderen op de eerste verdieping die drie slaapkamers telt. Je hangt de rookmelder in het midden van de nachthal. Zo moet de rook eerst naar het plafond stijgen, dan weer naar beneden zakken en onder de deur van de kinderkamers geraken om vervolgens terug te stijgen om de rookmelder te alarmeren. Je kan dan het dichtstbijzijnde kind redden, maar voor het tweede komt vaak alle hulp te laat. Hang dus een rookmelder op elke (kinder)kamer.”

Lees ook: Brand in huis? Dit zijn de grootste oorzaken

Kinderen en rookmelders

“Kinderen onder de twaalf jaar worden doorgaans niet wakker van een rookmelder omdat ze gepiep niet met gevaar associëren. Het is de taak van de ouders om hen op tijd uit bed te halen. Zeker belangrijk als je weet dat bijvoorbeeld bij de 57 doden bij woningbranden in 2015, één op vijf jonger was dan twaalf jaar,” benadrukt Tim.

Wat als je geen rookmelder plaatst?

Voldoet je woning niet aan de verplichtingen? Dan beschouwt de gemeente je woning als ‘niet-conform’ en kan je bijvoorbeeld geen conformiteitsattest aanvragen als je je woning wil verhuren. Bovendien loop je risico op een straf, zoals de verplichting om werken uit te voeren. Om een onbewoonbaarheidsverklaring hoef je je niet meteen zorgen te maken. Ook voor je brandverzekering maakt het voorlopig geen verschil uit of je een rookmelder plaatst of niet. Maar voor je veiligheid kan een melder het verschil tussen leven en dood betekenen.

Lees ook: Brand voorkomen? Met deze tips kan je levens redden

Vluchtplan

Nog een cruciale tip volgens Tim: loop zo snel mogelijk naar buiten als je brand opmerkt. “Test op voorhand je vluchtplan uit, net zoals we op kantoor of in school doen. Maak afspraken concreet: leg een afgesproken verzamelplaats vast, moeten de kinderen ergens wachten, mogen ze naar buiten lopen… Probeer zoveel mogelijk deuren te sluiten op weg naar buiten. Zo sluit je de brand op en laat je geen extra lucht toe. Dat vertraagt de brand een beetje. En het klinkt vanzelfsprekend, maar hang de sleutel van je voor- of achterdeur vlakbij de deur. Je wilt ’s nachts echt geen sleutel zoeken midden in een brand. Als je veilig buiten bent, bel je de brandweer.”

Tips

Een woningbrand, dat overkomt mij niet? Je zou er nog van staan te kijken. Neem in ieder geval geen onnodig risico: speel op veilig en installeer nog voor volgend jaar je rookmelder(s). En hou rekening met deze extra tips.

- Koop tienjarige rookmelders met onvervangbare batterijen en vervang ze om de tien jaar. Die vind je al vanaf 20 euro.

- Test de batterijen en luidsprekers van je rookmelders maandelijks met de testknop en stof de rookmelders af.

- Leg in elke slaapkamer een zaklamp (die niet op batterijen werkt).

- Laad elektrische toestellen niet ’s nachts op, want oververhitting kan een rechtstreekse aanleiding tot brand zijn.

