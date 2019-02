Rookmelders Gesponsorde inhoud Rookmelders: de 3 meest gemaakte fouten Aangeboden door Agentschap Wonen

25 februari 2019

15u00 0 WOON. Rookmelders redden dagelijks levens en zijn binnenkort in alle woningen wettelijk verplicht. Toch zijn er nog heel wat woningen zonder of met onvoldoende, verkeerd geïnstalleerde of slecht onderhouden rookmelders. Ontdek hier de 3 meest voorkomende en potentieel dodelijke fouten.

1. Geen rookmelder plaatsen

Straf: in 30% van de woningen in België vind je geen enkele rookmelder. In één op vijf daarvan ligt er wel één in de kast, maar is het er nooit van gekomen om hem te installeren. Dat is niet alleen levensgevaarlijk, het druist ook in tegen een aantal wettelijke verplichtingen.

In Vlaanderen zijn rookmelders momenteel verplicht in alle nieuwbouwwoningen en alle grondig gerenoveerde woningen (sinds 2003). Sinds 2019 moeten ook alle huurwoningen en studentenkamers met rookmelders uitgerust zijn (voor bepaalde woningen was dit eerder al het geval). Vanaf 1 januari 2020 moeten ook woningen die door de eigenaar worden bewoond met rookmelders zijn uitgerust. Voor alle duidelijkheid: een rookmelder in de kast of zonder batterij telt niet. Een rookmelder hoeft zeker niet duur te zijn (je hebt al een rookmelder met niet-vervangbare batterij van 10 jaar voor ongeveer 20 euro) , is op enkele minuten geïnstalleerd en kan je leven redden. Waar wacht je op?

2. Onvoldoende rookmelders of verkeerd geplaatst

Het geldt voor leuke dingen, maar zeker ook voor rookmelders: eentje is geentje. Meer nog, je bent niet in orde met de Vlaamse rookmeldersverplichtingen - en gewoon gevaarlijk bezig - als je niet op elke verdieping van een eengezinswoning, kamerwoning, appartement of studio een rookmelder hangt.

In (studenten)kamerwoningen moet er ook in elke kamer een rookmelder zijn. Dit geldt ook voor kelders en zolderruimtes die normaal te betreden zijn. Is je leven en dat van je huisgenoten je dierbaar? Pak het dan systematisch en verstandig aan. De Vlaamse overheid beveelt aan om een rookmelder te plaatsen in elke ruimte op de vluchtroute van de slaapkamer naar buiten. Plaats de rookmelder bij voorkeur in het midden van het plafond. Let er ook op dat de rookmelder CE gemarkeerd is, voldoet aan de norm NBN EN 14604 en beschikt over een testknop. Een rookmelder met niet-vervangbare batterij die 10 jaar meegaat wordt aanbevolen.

3. Slecht onderhoud

Stel, je hebt voldoende rookmelders, in de juiste ruimtes en op de correcte plaats. Goed bezig, maar we zijn er nog niet. In vier op de tien woningen waar rookmelders aanwezig zijn, worden de toestellen niet correct onderhouden. Het is nochtans niet moeilijk. Al je rookmelders onderhouden kost elke maand amper vijf minuten van je tijd. Neem van elke rookmelder het stof af en duw op de testknop, waarbij een schril geluid moet weerklinken. Zet gerust je koptelefoon op met een stevig muziekje erbij: een goed functionerende rookmelder hoor je dan nog altijd, maar de alarmtoon wordt net iets minder onaangenaam.

Tip: stel een vaste dag in op de agenda van je gsm (bijvoorbeeld elke eerste donderdag van de maand) zodat je deze routine zeker niet vergeet.

*Bron cijfers: http://www.brandweervlaanderen.be/Home/Nieuws.aspx?id=3951