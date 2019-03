Rookmelders Gesponsorde inhoud Rookmelders: binnenkort overal verplicht Aangeboden door Agentschap Wonen

07 maart 2019

14u00 0 WOON. De regelgeving rond rookmelders wordt steeds strenger. Wettelijk is er binnenkort geen enkel excuus meer om geen rookmelders te installeren. Wie verstandig en vooruitziend is, maakt er nu werk van.

De Vlaamse overheid hamert al jaren op het belang van rookmelders in woningen. Zo zijn correct geïnstalleerde optische rookmelders al sinds 2003 verplicht in alle nieuwbouwwoningen en gerenoveerde woningen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is. (Lees hier hoe je rookmelders kiest en correct installeert.)

Het Rookmeldersdecreet van 2012 ging nog een stap verder. Het soort woningen waarin rookmelders verplicht zijn, wordt sindsdien stelselmatig uitgebreid. Denk aan woningen waarvoor een sociale lening is toegekend, sociale woningen, studentenwoningen en private huurwoningen. Vanaf 1 januari 2020 zijn rookmelders ook verplicht in privéwoningen die door de eigenaar worden bewoond. Maar er is geen enkele goede reden om tot die datum te wachten om de juiste rookmelders op te hangen.

Risico’s

Als er rookmelders ontbreken in een woning die onder het Rookmeldersdecreet valt, breng je niet alleen levens in gevaar. In een woning die niet aan de rookmeldersverplichtingen voldoet, kan de huurder geen conformiteitsattest ontvangen. Dat betekent dat de woning niet veilig is om in te wonen. Geen goede reclame voor toekomstige huurders, om het zacht uit te drukken. Als eigenaar-verhuurder van een dergelijke woning riskeer je bovendien een aantal sancties, zoals de verplichting om werken uit te voeren. En uiteindelijk zelfs herbestemming en sloop. Als stok achter de deur kan dat tellen. Toch is de wettelijke verplichting maar één van de redenen om in orde te zijn met je rookmelders.

Levens redden

Rookmelders betekenen een kleine investering met een gigantisch persoonlijk en maatschappelijk rendement. Ze zorgen voor een tijdige waarschuwing van de bewoners bij brand, zodat ze kunnen ontsnappen. Dankzij rookmelders wordt brand sneller gedetecteerd en valt de schade vaak veel beter in te perken. Je zal de brandweer sneller kunnen verwittigen, die daardoor sneller ter plaatse zal zijn. Maar vooral: je beschermt jezelf en je dierbaren tegen lichamelijke schade, verstikking en overlijden door brand.

Een goede raad? Informeer jezelf over rookmelders. Wat is het correcte type? Waar moet je op letten? Hoe hang je een rookmelder op en hoe onderhoud je hem zoals het hoort? We vertellen er hier alles over. Wacht niet tot je er spijt van krijgt dat je geen, onvoldoende of verkeerde rookmelders hebt opgehangen.