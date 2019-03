Rookmelders Gesponsorde inhoud Rookmelder kopen? Dit is waar je moet op letten Zo kies, installeer en gebruik je rookmelders zoals het hoort Aangeboden door Agentschap Wonen

07 maart 2019

14u51 2 WOON. Je wilt jezelf, je gezin en je eventuele huurders beter beschermen en neemt je voor rookmelders te installeren. Een uitstekende beslissing. Maar let op, het is belangrijk dat je het juiste type kiest, de rookmelders correct installeert en goed onderhoudt. Dit is je driestappenplan naar een veiliger woning.

1. Kies het juiste type

Niet elke rookmelder is een goede rookmelder. Kies daarom enkel voor optische rookmelders die aan de wettelijke vereisten voldoen. Je herkent ze aan het symbool CE en de vermelding van de Belgische norm. De CE-markering geeft aan dat een toestel voldoet aan de geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte. De rookmelders dienen bovendien te voldoen aan de Belgische norm NBN 14604. Let er ook op dat het toestel voorzien is van een testknop. Je vindt rookmelders in doe-het-zelf-zaken of in online webshops.

Het staat je vrij om te kiezen voor een type met een vervangbare batterij, maar hoe hoog schat je de kans in dat je de batterij tijdig zal vervangen? Kies daarom voor een type met een niet-vervangbare batterij en een levensduur van 10 jaar. Maak een notitie in je elektronische agenda om over tien jaar het toestel te vervangen.

2. Plaats voldoende rookmelders

Rookmelders gekocht, top. Maar let op. Nog te vaak blijven rookmelders ergens in een kast rondslingeren. Daar hebben ze uiteraard geen nut. Ze ophangen is in een handomdraai gebeurd. Je hebt er geen boor of schroeven voor nodig, de achterkant is meestal van zelfklevend materiaal voorzien. Rookmelders ophangen lukt dus zelfs met twee linkerhanden. De beste plaats om een rookmelder op te hangen is ondersteboven, in het midden van het plafond.

Eén rookmelder hangen en klaar? Toch niet. Om wettelijk in orde te zijn, dient elke verdieping van een zelfstandige woning (dit is een eengezinswoning, een appartement of een studio) van rookmelders voorzien te zijn. Ook elke niet-zelfstandige wooneenheid (dit iseen kamer of studentenkamer) dient over een eigen rookmelder te beschikken. Bovendien is het aangewezen om rookmelders te hangen in elke ruimte die zich op de kortste vluchtweg van de slaapkamers naar buiten bevindt. Als daar rook hangt, is het namelijk essentieel om zo snel mogelijk verwittigd te worden zodat je tijdig kan ontsnappen.

Ook kelders en zolders die rechtstreeks toegankelijk zijn en/of waar zich een technische installatie bevindt, moeten uitgerust worden met minstens één rookmelder.

Plaats rookmelders in de slaapkamer, het bureau, de leefkamer, de hal, de inkomhal, maar niet in de garage, de keuken of de badkamer. Op de drie laatstgenoemde plekken kunnen rookmelders immers te vaak tot vals alarm leiden.

3. Tips voor correct gebruik

Top, je hebt voor de juiste rookmelders gekozen en je hebt ze opgehangen. Je bent goed bezig. Maar er is nog één belangrijk aspect dat te vaak wordt vergeten. Je zal er vanaf nu vijf minuten per maand mee bezig zijn. Is je leven en dat van je dierbaren je zoveel moeite waard? Prima: noteer een vaste dag in je agenda (bijvoorbeeld de eerste donderdag van elke maand) om je rookmelders te testen en af te stoffen met een droog doekje of met behulp van de stofzuiger. Pas dan kan je écht op beide oren slapen en nog jarenlang genieten van een veilige nachtrust.