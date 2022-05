Robotgrasmaaier inschakelen om je gazon kort te houden? Dit moet je erover weten

1. Is mijn tuin geschikt voor een robotmaaier?

In principe kan je op ieder gazon waar je met een klassieke grasmaaier overweg kan, ook een robotmaaier gebruiken. De grootte van je terrein speelt niet echt een rol. Een standaard robotmaaier behapt een gazon van om en bij 400 m2, maar er zijn ook toestellen voor grasvlaktes van 5.000 m2 op de markt. Of je kan meerdere machines het werk laten doen. Maar ook in een kleinere tuin gedijen moderne robotmaaiers goed. Je dient wel rekening te houden met de eventuele hellingsgraad van je tuin. Veel robotmaaiers zijn geschikt voor hellingen tot 45%. Volstaat dit niet, moet je uitkijken naar meer gespecialiseerd gerief: je vindt ook robotmaaiers die een hellingshoek tot 75% kunnen nemen.



2. Hoe baken je het terrein af?

Om je robotmaaier richting te geven, dien je in de meeste gevallen een begrenzingsdraad aan te leggen. Die zit bij aankoop van de robot standaard mee in het pakket, net als de benodigde krammen om de draad te bevestigen. De perimeterdraad zakt ongeveer 3 à 4 centimeter in de grond, maar je kan hem ook nog dieper ingraven als je kinderen of huisdieren hebt rondlopen of af en toe wilt verticuteren. Er bestaan ook robotmaaiers met een sensor onderaan: die waarschuwt hem wanneer hij zich niet meer op het gras bevindt.

3. Wat moet je installeren vóór de robot aan het werk kan?

Vooraleer je languit met een glas in de hand het werk van je robotmaaier kan aanschouwen, dien je weliswaar het een en ander te installeren. Dit kost je ongeveer een uur of twee tijd, al naargelang de grootte en vorm van je terrein. Het meeste werk kruipt in het spannen van de begrenzingsdraad. Heb je je terrein afgebakend, dien je de draad te verbinden met het basisstation. Dit plaats je best ergens uit de weg in de te maaien zone, bijvoorbeeld in een border. Het laadstation moet je van stroom voorzien via een waterdicht stopcontact. Hierna kan je de robot programmeren volgens je persoonlijke wensen.

4. Wat met obstakels of onregelmatige vormen in de tuin?

Zijn er bepaalde zones die het gazon opbreken waar de grasmaaier niet mag komen, denk aan een vijver, lage struiken of een bloemenperk? Dan dien je extra begrenzingsdraad te voorzien. Harde obstakels zoals bomen of een speeltuig die hoger zijn dan 10 à 15 cm vormen normaal gezien geen probleem: de robotmaaier botst ertegen en rijdt vervolgens een andere kant op. Loopt je gazon door tot tegen een hoge afscheiding, zal er langs de randen een stuk ongemaaid blijven. Dit dien je dan nog handmatig te maaien met een trimmer. Kleine, losse obstakels zoals speelgoed, afgevallen vruchten en takken moet je van het gazon verwijderen alvorens je de robot uitstuurt.

5. Kan een robotmaaier ook de voortuin of tuin van de buren kortwieken?

Een robotmaaier beperkt zich niet tot je achtertuin. Wil je ook de voortuin of zijkanten van je woning kort houden, kan je een smalle doorgang met perimeterdraad maken waarlangs de robotmaaier zijn weg naar de andere zone vindt. Je kan hem probleemloos over een terras laten rijden op voorwaarde dat dit goed effen is. Is dit niet het geval, of ontbreekt er een verbinding tussen de verschillende zones, moet je de robotmaaier zelf verplaatsen.

