Rijhuis van 1,5 miljoen euro is al verkocht in Amsterdam (voor bijna de vraagprijs) Stefan ten Teije

19 augustus 2019

16u34

Bron: AD.nl 0 WOON. Een doodgewoon rijhuis in Amsterdam dat veel aandacht kreeg omdat het te koop stond voor 1.450.000 euro, is verkocht onder voorbehoud. Dat laat de makelaar desgevraagd weten. Het geaccepteerde bod zit niet ver van de vraagprijs. Het pand staat in Amsterdam-Zuid, het stadsdeel met het hoogste gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden.

Hoewel veel mensen de vraagprijs belachelijk vonden, dacht de koper daar blijkbaar anders over. Binnen twee weken is de deal al rond. De verkoopmakelaar wil niets over de koopprijs zeggen omdat er nog wat voorwaarden moeten worden geregeld. "Maar het is iets minder dan de vraagprijs.”



“Absurd”

Het huis (hier op vastgoedwebsite Funda) is vanwege zijn gemiddelde omvang en uiterlijk een symbool geworden voor de gekte op de Amsterdamse huizenmarkt, een stad die sinds jaar en dag met woningnood kampt. Zelfs de wethouder (schepen, red.) voor wonen noemde de prijs van bijna 1,5 miljoen "absurd”. "Ik ben er behoorlijk van geschrokken. Het gros van de Amsterdammers kan dit natuurlijk nooit betalen. Ik maak me grote zorgen over de betaalbaarheid van woningen in onze stad”, aldus Laurens Ivens van de uitgesproken socialistische SP.



Boze e-mails

De reacties verbaasden me en ze zijn onterecht”, vindt de makelaar, die niet bij naam genoemd wil worden. “Ik heb ontzettend veel mails ontvangen van mensen uit het hele land die boos waren over de prijs. Ze noemden het onder meer ‘debiel’. Zij kennen de lokale markt blijkbaar niet goed, want dan hadden ze geweten dat het normaal is in deze buurt, vooral vanwege de gunstige ligging. Bovendien was de verkoopprijs niet anders geweest als we de ‘1' eraf hadden gehaald, zoals iemand suggereerde, en hij dus voor 450.000 euro te koop had gestaan. Dan waren de biedingen veel hoger geweest. Zo werkt de markt nu eenmaal.”

De makelaar denkt ook niet dat de landelijke aandacht tot een snellere koop heeft geleid. “Nee, er is een kleine club van misschien vijftien geïnteresseerde kopers voor zo'n huis actief op de huizenmarkt. Sommige vallen af omdat ze toch iets anders hebben gevonden bijvoorbeeld, maar dit huis was zeker zo snel verkocht zonder de aandacht. Die vond ik over het algemeen niet prettig en had zelfs kopers kunnen afschrikken.”

Andere huizen in de buurt zijn voor vergelijkbare prijzen verkocht, blijkt uit Nederlandse kadastergegevens. Voor dit huis werd in 2001 nog 270.000 euro betaald. De makelaar wijst er echter op dat die transactie van moeder op dochter was en dat de marktprijs toen al hoger lag.

