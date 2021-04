Renoveren kan je leren: vermijd deze 5 blunders

1. Wees voldoende ambitieus

Er gelden EPB-eisen voor wie zijn woning ingrijpend energetisch renoveert. Maar het loont om een stapje verder te gaan dan die wettelijke waarden. Energiespecialisten adviseren om beter te isoleren dan de wettelijke waarden, om je huis luchtdicht te maken en om een vraaggestuurd ventilatiesysteem te kiezen. Bij zo’n ventilatiesysteem wordt de lucht enkel als het nodig is én op een gecontroleerde manier afgevoerd. Daardoor blijft de kost om je woning te verwarmen beperkt. Lees hier aan welke EPB-eisen jouw woning moet voldoen.

Energie kan je zelf hernieuwbaar opwekken met een warmtepomp of zonnepanelen. Weet ook dat in de toekomst warmtepompen en warmtenetten vaak de enige alternatieven zullen zijn voor je verwarming en sanitair warm water. Daarom kies je best nu al voor een afgiftesysteem dat op lage temperaturen werkt, zoals vloer- en wandverwarming of ventiloconvectoren. Zo moet je later niet opnieuw zware werken uitvoeren.

2. Isolatie en ventilatie gaan hand in hand

Isoleren is cruciaal om je energiefactuur binnen de perken te houden, want zo vermijd je dat de warmte in huis verloren gaat. Voldoende dik isoleren is daarbij aangewezen. Maar weet wel dat als je je woning meer isoleert, ook luchtdichtheid en ventilatie belangrijk worden. Om de lucht in huis gezond te houden, moet vocht zo snel mogelijk naar buiten kunnen. En als je woning goed geïsoleerd en luchtdicht is, raakt dat vocht niet meer via kieren en spleten naar buiten. Vandaar het belang van een ventilatiesysteem dat constant zorgt voor een gezond binnenklimaat en condensatie- en schimmelproblemen voorkomt.

Tip: Bekijk hier hoe dik je moet isoleren en welk materiaal je best gebruikt

3. Breng alle plannen in kaart

Ken je de term lock-in? Die gebruiken bouwspecialisten voor situaties waarbij je werken uitvoert die het later onmogelijk maken om nog andere ingrepen te doen. Denk maar aan het vernieuwen van je dak en ramen. Stel dat je enkele jaren later ook je buitengevel wil isoleren, dan moeten de kroonlijst van je dak, je vensterbanken en raamprofielen opnieuw aangepast worden. Dat maakt het plots veel duurder en complexer om je gevel te na-isoleren. Vandaar het belang van een goed renovatieplan waarin je alle werken opneemt die je op korte en lange termijn wil uitvoeren. Je architect en aannemers kunnen je daarin bijstaan.

4. Isoleer in de juiste volgorde

Wil je je woning grondig isoleren? Goed! Maar doe dat wel in de juiste volgorde. Start met de delen die je later niet meer kan aanpakken zonder opnieuw werken uit te voeren. Een goed geïsoleerde bouwschil is essentieel: geef dus voorrang aan het dak, de buitenmuren en als het kan ook de vloeren. Zo leg je een isolatiejasje rond je volledige woning en beperk je warmteverlies tot een absoluut minimum. Ook isolerende beglazing voorzie je best vooraan in het verbouwproces. Ga je voor spouwisolatie? Dat kan altijd nog, zonder impact op de rest van de werken.

Tip: Lees hier de renovatietips van Griet Verbeeck, professor duurzaam bouwen (UHasselt)

5. Let op voor asbest

Ga je een huis renoveren dat voor 2001 is gebouwd? Dan heb je meer dan 90% kans op de aanwezigheid van asbest. Bij huizen met bouwjaar tussen 1955 en 1985 is de kans het grootst. Asbest is een gevaarlijk goedje dat kankerverwekkend is. Zeker als je zelf aan de slag gaat met afbraakwerken moet je daar alert voor zijn. Je bent als eigenaar verplicht om eenvoudig bereikbare asbesttoepassingen te verwijderen. Dat staat in het het actieplan Asbestafbouw van de Vlaamse regering, dat Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig moet maken. In de loop van 2022 zal je ook een asbestattest moeten kunnen voorleggen als je een woning verkoopt die voor 2001 gebouwd werd. Goed om te weten: Fluvius voorziet in 2021 een verhoogde premie van 8 euro/m2 voor wie zijn woning laat isoleren én tegelijk de asbesthoudende dak- of gevelbekleding of onderdakplaten laat verwijderen.

Meer weten over duurzaam renoveren? Ontdek de Livios Renovatiespecial

Lees ook op Livios.be:

Bron: Livios