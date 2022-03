Renoveren? Ja, maar niet voor het klimaat

De hoge prijzen en de krapte in het aanbod schrikken de bouwlustige Belg niet af: hij blijft een baksteen in de maag hebben. Hij wil eigenaar zijn, geen huurder. En renoveren is oké - maar enkel als het goed is voor de portemonnee. Dat blijkt uit het bouwonderzoek van de Confederatie Bouw bij 2.000 Belgen. “Met goeie wil halen we het niet, wel met lagere btw en nog meer premies.”

Een eigen huis blijft de droom van de Belg. Van alle ondervraagden denken nog geen twee op de tien eraan te zullen huren. Zeker in de groep van jonger dan 30 jaar is die ambitie groot, want daar heeft één op de drie bouwplannen, zo blijkt uit de enquête die iVOX deed bij 2.000 Belgen. “Alle clichés staan nog altijd overeind”, zegt Niko Demeester, CEO van de Confederatie Bouw. “We zijn nu toch al twintig jaar bezig met debatten over hoe we moeten wonen. We weten dat we meer in de stad moeten wonen en dat we onze huizen energieneutraal moeten maken. En dan zie je dat de Belg daar in theorie allemaal mee akkoord is, maar dat er tussen woord en daad de portemonnee staat.”

VASTSTELLING 1: dan toch geen exodus naar platteland

Als de Belgen mogen kiezen, wil één op de twee op de buiten wonen. “Maar toch is er geen grote stadsvlucht. 13% van de Belgen die nu al in stedelijk gebied wonen, wil landelijk gaan wonen. De omgekeerde beweging, van landelijk naar stedelijk gebied, doet zich bij iets minder respondenten (11%) voor”, stelt Demeester vast. “Men is vrij tevreden over waar men woont en wenst niet te veranderen. We voeren al lang een beleid om de mensen naar de stad te halen. Maar daar is blijkbaar niet iedereen van overtuigd. Na corona dachten we ook dat iedereen de stad zou verlaten omdat mensen een huis met een tuin wilden. Die evolutie zien we dus niet. De uitzonderingen zullen de regel bevestigen, maar de conclusie is toch dat de Belg honkvast is en blijft wonen waar hij woont.”

VASTSTELLING 2: huren? Alleen als het niet anders kan

Slechts 18% van de Belgen heeft huurplannen. “We verkiezen het dus duidelijk om eigenaar te zijn van een woning. Dat is slim, want een eigen woning is nog altijd de beste vorm van pensioensparen. Het kan, zeker nu een spaarboekje niets meer opbrengt, ook een zeer goede investering zijn. Maar ook hier staat de portemonnee tussen droom en daad. Van wie huurt, denken negen op de tien dat de woningprijzen een hinderpaal zijn om te kopen. De helft zegt ook dat ze nu huren omdat eigenaar worden er niet in zit. De huurmarkt blijft een plan B.”

VASTSTELLING 3: renoveren? Graag, maar niet per se voor het klimaat

“Men wil wel investeringen doen in energierenovatie, maar dan is het om de stroomfactuur zo snel mogelijk naar beneden te krijgen. Slechts 16% wil aan een energetische renovatie beginnen om de eigen impact op het milieu te verkleinen. Men wil ook dat die investering binnen de tien jaar terugverdiend is. We weten dat we enorme sprongen moeten maken. We hebben een van de meest verouderde woningmarkten van heel Europa. Driekwart dateert van voor 1985. We moeten al die woningen energieneutraal krijgen. De Belg zegt : allemaal goed en wel, maar het moet betaalbaar zijn.”

CONCLUSIE: premies, premies, premies a.u.b.

“Premies en een lagere btw zijn noodzakelijk om de woonwens van de Belg te verzoenen met de nood aan bouwshift en energieneutraal wonen”, zegt Demeester. “Daarom is het zo belangrijk dat de regering besliste om de verlaging van de btw naar 6% tot eind 2023 te verlengen. Maar eigenlijk zou dat de volgende tien jaar moeten aanhouden. En dat zou ook moeten gelden voor warmtepompen , zonnepanelen en isolatiemateriaal. Ook daar moet de verlaagde btw verlengd worden als we willen dat de Belg zijn woning een energetisch renovatie geeft”, besluit Demeester.